Komentirao je što će za SDP i HDZ biti poraz nakon lokalnih izbora: "Ako SDP izgubi Rijeku, a HDZ Zadar to su porazi. Oni nigdje ne mogu posebno dobiti, SDP će se ušvercati s Možemo za pobjedu u Zagrebu. HDZ će izgubiti neke županije, možda i SDP, ali ako SDP izgubi Rijeku, to je katastrofa, ali ako HDZ izgubi Zadar, to neće biti tolika katastrofa. U Rijeci imamo dvije frakcije SDP-a koje se bore, a Sandra Krpan nema tri čiste da se malo odmakne od stranke. Svim lokalnim kandidatima treba mali odmak od stranke jer stranke ni kod svojih pristaša nisu na najboljem glasu. To je napravio Franković u Dubrovniku, na način koji se meni sviđa s pozdravom ZDS, ali je dobio poene, stranački je dečko, ali ne mainstream stranke."