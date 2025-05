Puhovski: "Turudić i Bačić su napravili više za pobjedu Možemo! nego SDP"

"Oni su to po koncepciji bili još nakon Račana nadalje, a sada su i statistički to postali. Imaju samo nekoliko manjih gradova, mada se mogu malo izvući s Pulom i Istarskom županijom, ali to su slabe utjehe. Pokazali su se kao stranka koja nije nacionalno organizirana što je problem za sve političke elite u Hrvatskoj, osim HDZ-a, jer preziru organizacijski rad. Nitko od njih neće shvatiti kako sada imaju tri godine da idu od sela do sela, od kuće do kuće."