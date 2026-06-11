Pukla vodovodna cijev, grad dva dana nema pitku vodu

"Radnici su je otkopali na dubini od šest metara. Radi se o vrlo nepristupačnom terenu, kosini, u gustoj šumi. Postojala je opasnost od klizišta zbog čega je prijetila opasnost da netko strada. Sada su se stvorili uvjeti za zamjenu cijevi, nakon čega će se pustiti voda", kazao je Ćaćić dodavši da su zbog teškog terena radnici morali koristiti manje strojeve.