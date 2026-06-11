Tomašević: HDZ nas naziva jugosrpska sekta, strvinari, paraziti, lešinari, gubitnici...

"Ona je to rekla sebi u bradu, a ne za mikrofonom niti medijima niti za mikrofonom u Saboru. Ispričala se za to. Pogledajte što je objavljeno na HDZ-ovim Faceook stranicama o nama; jugosrpska sekta, strvinari, paraziti, lešinari, gubitnici... Ona se ispričala zato što je javnost to čula. Je li se HDZ ikada za svoje riječi ispričao', upitao je Tomašević.