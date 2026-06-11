uvreda sandre benčić
Tomašević: HDZ nas naziva jugosrpska sekta, strvinari, paraziti, lešinari, gubitnici...
Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlatom otvorio je radove na izgradnji 3. etape produžene Branimirove ulice, od Ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste
Oglas
Gradonačelnik je naveo da je rok za radove 6 mjeseci, cijena četiri milijuna eura bez PDV-a, te da je dugo trajalo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Nova ulica imat će četiri trake i biciklistčko-pješačke staze.
'Grad Zagreb je do sada potrošio više od 10 milijuna eura za rješavanje imovinsko- pravnih odnosa za oko četiri kilometra na ovoj dionici tu se neće stati jer rješavamo i za drugu dionicu koja je najduža i najkompliciranija', rekao je Tomašević dodavši da je do sada već u prvoj fazi realizirano 1,2 km za 4,6 milijuna eura, prenosi tportal.
Dodao je da je procjena da će druga dionica koštati 7,5 milijuna eura te da će cijena za produženu Branimirovu i Kolakovu biti oko 50 milijuna eura te da je sve financirano iz gradskog proračuna.
Upitan za izjavu njegove stranačke kolegice i koordinatorice Možemo! Sandre Benčić koja je HDZ-ovcima rekla da su 'stoka', nakon sjednice Odbora za Ustav na kojoj su trebali biti predstavljeni kandidati za Ustavne suce, kazao je da ne može vjerovati da treći dan mora to komentirati.
"Ona je to rekla sebi u bradu, a ne za mikrofonom niti medijima niti za mikrofonom u Saboru. Ispričala se za to. Pogledajte što je objavljeno na HDZ-ovim Faceook stranicama o nama; jugosrpska sekta, strvinari, paraziti, lešinari, gubitnici... Ona se ispričala zato što je javnost to čula. Je li se HDZ ikada za svoje riječi ispričao', upitao je Tomašević.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas