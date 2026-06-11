izmjene i dopune zakona
Dio umirovljenika dobit će veće mirovine
Izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju predviđeno je djelomično izjednačavanje prava pirotehničara i ostalih radnika na poslovima razminiranja te članova njihovih obitelji s pravima hrvatskih branitelja. To se, između ostalog, odnosi na obiteljske mirovine te pravo na rad uz mirovinu
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Ministarstvo unutarnjih poslova u javno je savjetovanje uputilo izmjene i dopune Zakona o protuminskom djelovanju, čime se između ostalog, predviđa djelomično izjednačavanje prava pirotehničara te stradalih djelatnika na poslovima razminiranja i članova njihovih obitelji s pravima hrvatskih branitelja, piše Tportal.
Izjednačavanje se odnosi na izračun osobne invalidnine, ortopedskih dodataka, doplataka za njegu i pomoć druge osobe te rehabilitaciju, ali i na dio prava vezanih uz mirovinu.
Tako će osnovica naknada zbog oštećenja organizma u ovoj godini iznositi 540 eura, što je gotovo 100 eura više nego ranije. Za više od 750 umirovljenih pirotehničara i drugih radnika na poslovima razminiranja, prosječna je mirovina početkom godine iznosila malo više od 1000 eura.
Imaju i pravo na rad uz mirovinu
No, ta bi se svota mogla promijeniti. Mirovina.hr piše da članovi obitelji poginulih pirotehničara, pomoćnih djelatnika, nadzornika i inspektora protuminskog djelovanja, imaju pravo na obiteljsku mirovinu sukladno Zakonu o pravima hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Kao i braniteljima, pirotehničarima se omogućuje i rad uz obiteljsku mirovinu.
"Ove izmjene i dopune na neki način su konačno priznanje i zahvala svim pirotehničarima i djelatnicima koji su radili na razminiranju Hrvatske", istaknula je državna tajnica Irena Petrijevčanin prilikom predstavljanja zakonskih izmjena, kojima će se godišnje iz proračuna izdvajati 15.000 eura više.
Lani, netom prije što je razminiranje u Hrvatskoj, 30 godina nakon Domovinskog rata, konačno završilo, država je omogućila voditeljima radilišta i pomoćnim radnicima da primaju mirovinu pod uvjetima koje imaju pirotehničari, što im je povećalo mjesečne svote za otprilike 75 eura.
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