Dio umirovljenika dobit će veće mirovine

No, ta bi se svota mogla promijeniti. Mirovina.hr piše da članovi obitelji poginulih pirotehničara, pomoćnih djelatnika, nadzornika i inspektora protuminskog djelovanja, imaju pravo na obiteljsku mirovinu sukladno Zakonu o pravima hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Kao i braniteljima, pirotehničarima se omogućuje i rad uz obiteljsku mirovinu.