Ogrebala drugo vozilo

Puljak: Dogodila mi se jedna nezgodna situacija na parkingu u Splitu

author
N1 Info
22. ožu. 2026. 08:51
17.03.2026., Split - 10. sjednica Gradskog vijeca Grada Splita. Igor Skoko, Marijana Puljak Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Saborska zastupnica Marijana Puljak oglasila se na društvenim mrežama nakon što je sudjelovala u prometnoj nezgodi u Splitu, istaknuvši kako će preuzeti odgovornost i podmiriti nastalu štetu.

"Jučer mi se dogodila jedna nezgodna situacija na parkingu u Splitu. Prilikom vožnje unatrag i okretanja nehotice sam ogrebala drugo parkirano vozilo. Iako su senzori radili, ni ja ni suprug nismo osjetili niti čuli dodir s drugim vozilom, pa u tom trenutku uopće nisam bila svjesna da je došlo do kontakta.

Policija me večeras kontaktirala jer su svjedoci prijavili događaj. Dala sam sve potrebne podatke i, naravno, preuzet ću odgovornost, platiti predviđenu kaznu i podmiriti štetu.

Iskreno mi je žao zbog ove situacije i neugodnosti koju sam prouzročila vlasniku vozila.

U politici, kao i u životu, mislim da je važno priznati pogrešku, pa makar ona bila i nenamjerna i nesvjesna, te snositi odgovornost za svoje postupke", napisala je Marijana Puljak na Facebooku.

PROČITAJTE JOŠ

