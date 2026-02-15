Puljak: Je li se možda osigurala neka nova 76. ruka pa odjednom više nema straha od pada koalicije?

Saborska zastupnica Marijana Puljak komentirala je snimku na kojoj saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića, a zbog čega je HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije.
Oglas
"Hrebrak kaže - e sad bi bilo dosta! Pa dobro jutro! Veličanje ustaštva je ozbiljna i neprihvatljiva stvar. Samo ono što je zaista nevjerojatno je da se Hrebak probudio tek sada. Gdje vam je granica bila dosad?
Nije bilo dosta što Dabro nije znao koliko je godina studirao, što nije znao nabrojati ni jednog profesora sa svog fakulteta. Nije bilo dosta što je pod ozbiljnom sumnjom da je diplomu kineziologa kupio na benzinskoj pumpi u Travniku. Nije bilo dosta ni kad je automatsko oružje davao u ruke maloljetnoj djeci. Nisu bili dovoljni ni brojni korupcijski skandali i afere HDZ-a.
Sve to nije bilo dovoljno za prekid tolerancije? Što se točno sada promijenilo? Jesu li se promijenili kriteriji ili matematika? Je li se možda osigurala neka nova 76. ruka pa odjednom više nema straha od pada koalicije? Ako savjest proradi tek kad je većina sigurna, onda to nije savjest nego kalkulacija", poručila je na Facebooku Puljak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas