Puljak: Je li se možda osigurala neka nova 76. ruka pa odjednom više nema straha od pada koalicije?

Nije bilo dosta što Dabro nije znao koliko je godina studirao, što nije znao nabrojati ni jednog profesora sa svog fakulteta. Nije bilo dosta što je pod ozbiljnom sumnjom da je diplomu kineziologa kupio na benzinskoj pumpi u Travniku. Nije bilo dosta ni kad je automatsko oružje davao u ruke maloljetnoj djeci. Nisu bili dovoljni ni brojni korupcijski skandali i afere HDZ-a.