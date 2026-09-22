Grah se može skuhati brže, a nadutost ublažiti: Ovaj jednostavan trik vrijedi isprobati

Ilustracija: MichWich/Pixabay

Grah je jedno od omiljenih tradicionalnih jela, no priprema ponekad zna biti dugotrajna, a mnogima nakon obroka stvara neugodan osjećaj nadutosti. Ipak, postoji jednostavan trik koji se već dugo koristi u domaćinstvima – dodavanje malo kima tijekom kuhanja.

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Kim se tradicionalno koristi uz mahunarke jer može pridonijeti lakšoj probavi, a grahu istodobno daje karakterističan, ali ne pretjerano intenzivan okus, piše Krstarica.com.

Zašto grah napuhuje?

Grah sadrži složene ugljikohidrate, odnosno šećere koje naš probavni sustav ne razgrađuje uvijek potpuno. Oni dospijevaju u debelo crijevo, gdje ih razgrađuju bakterije, pri čemu nastaju plinovi. Upravo zato nakon graha kod nekih ljudi može doći do nadutosti.

Na vrijeme kuhanja utječe i način pripreme. Ako grah nije dovoljno namočen ili se kuha na previsokoj temperaturi, može ostati tvrd i nakon dugog kuhanja.

Može li pomoći žličica kima?

Kim je začin koji se tradicionalno dodaje jelima od graha i drugih mahunarki. Njegove aromatične tvari mogu pomoći probavi i smanjiti osjećaj nadutosti kod nekih ljudi.

Za otprilike pola kilograma suhog graha dovoljna je jedna žličica kima. Možete koristiti cijele sjemenke ili mljeveni kim, ovisno o tome koliko želite da se njegov okus osjeti.

Ipak, ne treba očekivati čudo – kim neće nužno prepoloviti vrijeme kuhanja. Na mekoću graha puno više utječu namakanje, starost graha, vrsta i temperatura kuhanja.

Najvažniji je pravilan redoslijed

Ako želite da se grah skuha što ravnomjernije, priprema počinje dan ranije.

Grah najprije namočite u hladnoj vodi i ostavite ga najmanje osam sati, najbolje preko noći. Nakon toga vodu prolijte, grah isperite i stavite ga kuhati u novu vodu.

Kad voda počne kuhati, smanjite temperaturu i pustite da se grah lagano kuha. Prejako vrenje nije potrebno i može pridonijeti tome da se zrna izvana raspadnu, dok iznutra još nisu dovoljno mekana.

Kim možete dodati tijekom kuhanja, a količinu prilagoditi vlastitom ukusu.

Sa solju je bolje pričekati dok grah ne omekša ili pred kraj kuhanja.

Tu je i lovorov list

Uz kim se u tradicionalnoj pripremi graha često koristi i lovorov list. Jedan ili dva lista dat će jelu dodatnu aromu, bez preuzimanja glavnog okusa.

Neki na kraju kuhanja dodaju i malo octa, što može dati jelu blago kiselkastu notu. Ipak, s octom treba biti umjeren jer prevelika količina može promijeniti okus cijelog jela.

Kako pripremiti grah koji će biti mekan i ukusan?

Najvažnije je dobro namakanje, kuhanje na umjerenoj temperaturi i dovoljno vremena. Kim i lovor mogu biti koristan dodatak, posebice ako vam odgovaraju njihov okus i miris.

Dakle, nema potrebe za posebnim loncem ili kompliciranim trikovima. Uz pravilnu pripremu, grah će se skuhati ravnomjerno, a tradicionalni dodaci poput kima i lovora mogu ga učiniti još aromatičnijim.