tajna lakše probave
Grah se može skuhati brže, a nadutost ublažiti: Ovaj jednostavan trik vrijedi isprobati
Grah je jedno od omiljenih tradicionalnih jela, no priprema ponekad zna biti dugotrajna, a mnogima nakon obroka stvara neugodan osjećaj nadutosti. Ipak, postoji jednostavan trik koji se već dugo koristi u domaćinstvima – dodavanje malo kima tijekom kuhanja.
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Kim se tradicionalno koristi uz mahunarke jer može pridonijeti lakšoj probavi, a grahu istodobno daje karakterističan, ali ne pretjerano intenzivan okus, piše Krstarica.com.
Zašto grah napuhuje?
Grah sadrži složene ugljikohidrate, odnosno šećere koje naš probavni sustav ne razgrađuje uvijek potpuno. Oni dospijevaju u debelo crijevo, gdje ih razgrađuju bakterije, pri čemu nastaju plinovi. Upravo zato nakon graha kod nekih ljudi može doći do nadutosti.
Na vrijeme kuhanja utječe i način pripreme. Ako grah nije dovoljno namočen ili se kuha na previsokoj temperaturi, može ostati tvrd i nakon dugog kuhanja.
Može li pomoći žličica kima?
Kim je začin koji se tradicionalno dodaje jelima od graha i drugih mahunarki. Njegove aromatične tvari mogu pomoći probavi i smanjiti osjećaj nadutosti kod nekih ljudi.
Za otprilike pola kilograma suhog graha dovoljna je jedna žličica kima. Možete koristiti cijele sjemenke ili mljeveni kim, ovisno o tome koliko želite da se njegov okus osjeti.
Ipak, ne treba očekivati čudo – kim neće nužno prepoloviti vrijeme kuhanja. Na mekoću graha puno više utječu namakanje, starost graha, vrsta i temperatura kuhanja.
Najvažniji je pravilan redoslijed
Ako želite da se grah skuha što ravnomjernije, priprema počinje dan ranije.
Grah najprije namočite u hladnoj vodi i ostavite ga najmanje osam sati, najbolje preko noći. Nakon toga vodu prolijte, grah isperite i stavite ga kuhati u novu vodu.
Kad voda počne kuhati, smanjite temperaturu i pustite da se grah lagano kuha. Prejako vrenje nije potrebno i može pridonijeti tome da se zrna izvana raspadnu, dok iznutra još nisu dovoljno mekana.
Kim možete dodati tijekom kuhanja, a količinu prilagoditi vlastitom ukusu.
Sa solju je bolje pričekati dok grah ne omekša ili pred kraj kuhanja.
Tu je i lovorov list
Uz kim se u tradicionalnoj pripremi graha često koristi i lovorov list. Jedan ili dva lista dat će jelu dodatnu aromu, bez preuzimanja glavnog okusa.
Neki na kraju kuhanja dodaju i malo octa, što može dati jelu blago kiselkastu notu. Ipak, s octom treba biti umjeren jer prevelika količina može promijeniti okus cijelog jela.
Kako pripremiti grah koji će biti mekan i ukusan?
Najvažnije je dobro namakanje, kuhanje na umjerenoj temperaturi i dovoljno vremena. Kim i lovor mogu biti koristan dodatak, posebice ako vam odgovaraju njihov okus i miris.
Dakle, nema potrebe za posebnim loncem ili kompliciranim trikovima. Uz pravilnu pripremu, grah će se skuhati ravnomjerno, a tradicionalni dodaci poput kima i lovora mogu ga učiniti još aromatičnijim.
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