"Swan Song: Diana, My Sister"
Dvoličnost princezina brata: Napisao knjigu o Diani pa pogazio vlastite riječi
Nova knjiga Charlesa Spencera izazvala je veliku buru otkrićima o princezi Diani i britanskom kralju Charlesu III. No neposredno prije njezina izlaska pod povećalom su se našle i riječi Dianina brata iz prošlosti te izazvale optužbe za dvoličnost.
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Posljednjih je dana pravi medijski vihor izazvao Charles Spencer, deveti grof Spencer i mlađi brat pokojne princeze Diane. Danas, naime, izlazi njegova knjiga memoara Swan Song: Diana, My Sister (Labuđi pjev: Diana, moja sestra, nap. prev.), posvećena životu i ostavštini pokojne princeze.
Još prije nego što je jedno od najzvučnijih književnih izdanja godine službeno stiglo na police, britanski su mediji prošlog tjedna objavili nekoliko ulomaka u kojima Spencer otkriva dosad manje poznate strane života svoje sestre. Među ostalim, piše o Dianinu duboko nesretnom braku s tadašnjim princem od Walesa Charlesom, današnjim kraljem Charlesom III.
Spencer u knjizi navodi svjedočanstvo jedne od Dianinih prijateljica, kojoj se princeza navodno povjerila o tome što joj je Charles rekao neposredno prije njihova vjenčanja 1981. godine. Budući suprug navodno joj je rekao da je vrlo sretan što će se njome oženiti, ali da „nije istinski zaljubljen“ u nju. Prema Spencerovim riječima, problemi u braku pojavili su se vrlo rano, a u pojedinim su razdobljima oboje navodno digli ruke od svojeg odnosa.
Spencer tvrdi da govori istinu
Dianin brat u memoarima se osvrće i na krizu koja je zahvatila kraljevsku obitelj nakon princezine tragične smrti prije gotovo 30 godina. Upravo su njegove tvrdnje o događajima tih dana izazvale najveću buru u Velikoj Britaniji jer današnjega britanskog monarha ne prikazuju u osobito povoljnom svjetlu.
Spencer, naime, tvrdi da ga je Charles nakon Dianine smrti nazvao telefonom i pritom zvučao iznimno ushićeno – prema njegovu opisu, poput „dobitnika na lutriji“. U knjizi potom opisuje njihov razgovor.
„Preko telefona izlio je ono što sam oduvijek doživljavao kao njegov potisnuti prijezir prema Diani i zgroženost činjenicom da je njezina smrt toliko potresla svijet. 'Budite uvjereni', prosiktao je, 'uskoro ćemo je zaboraviti'“, napisao je u ulomku.
Iako Buckinghamska palača u pravilu ne komentira knjige o članovima kraljevske obitelji, ovoga puta nije ostala nijema. Na Spencerove tvrdnje koje su izazvale veliku pozornost odgovorila je neuobičajeno oštrom porukom.
„Njegovo Veličanstvo svjesno je da bol zbog gubitka bliske osobe može pomutiti razum, utjecati na prosudbu i obojiti sjećanja na načine koje drugi ne prepoznaju, čak i mnogo godina nakon takvog gubitka“, poručili su s kraljevskog dvora.
Spencer, međutim, ne odstupa od svojih riječi. Uoči službenog izlaska knjige u intervjuu za britanski BBC ustrajao je na tome da stoji iza napisanog i da govori istinu.
Uz Harryjev povratak s obitelji u Veliku Britaniju i izlazak dugo iščekivane knjige koja je praktički cijeli prošli tjedan dominirala naslovnicama britanskih medija, kralj iza sebe ima dane koji su bili sve samo ne mirni. I dok su Spencerove tvrdnje snažno odjeknule u javnosti i ponovno otvorile stare rane britanske monarhije, pod povećalom kritičara našao se i njihov autor.
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