Dvoličnost princezina brata: Napisao knjigu o Diani pa pogazio vlastite riječi

Spencer u knjizi navodi svjedočanstvo jedne od Dianinih prijateljica, kojoj se princeza navodno povjerila o tome što joj je Charles rekao neposredno prije njihova vjenčanja 1981. godine. Budući suprug navodno joj je rekao da je vrlo sretan što će se njome oženiti, ali da „nije istinski zaljubljen“ u nju. Prema Spencerovim riječima, problemi u braku pojavili su se vrlo rano, a u pojedinim su razdobljima oboje navodno digli ruke od svojeg odnosa.