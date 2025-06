Pušače čeka cjenovni šok?

Konkretno, Komisija predlaže da se porezna stopa temelji na bogatstvu dotične zemlje EU (na temelju indeksa). Prema Europskom udruženju poreznih obveznika, to bi za Njemačku značilo povećanje poreza na duhan za jednu petinu. “Očekujemo povećanje cijena cigareta za 20 posto. To se mora hitno zaustaviti”, rekao je predsjednik udruženja Michael Jäger, prenosi „Bild“ ističući kako bi se cijena po pakiranju mogla povećati do jedan euro, ovisno o veličini.