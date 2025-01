Radimir Čačić: U čemu je problem? U Plenkoviću, on ne želi ni poluličnost kraj sebe

Podijeli :

Igor Kralj/PIXSELL

Pobjedu Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima komentirao je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem Radimir Čačić.

Milanović je premoćno pobijedio u drugom krugu izbora.

“I sam sam iznenađen. Moja očekivanja su bila… Jednostavno zato da se pošalje jasna poruka što građani misle o HDZ-u. Ovaj rezultat nije posljedica organiziranog otpora. Dobro je rekao Zoran, nije to podrška Milanoviću ili, ne daj Bože, SDP-u. Ovo je rezultat gađenja Hrvatske nad ovim što se događa, da se Hrvatska pretvara u posjed jedne stranke, ogromnog broja stranačkih uhljeba, svođenje Hrvatske na mali stranački interes, često koruptivan, u suštini vođena na jedan ozbiljno nesposoban način koji će nam se obiti o glavu.

Ulazimo u prostor kad će presušiti rijeka europskog novca. Sad imamo problem s inflacijom. Za izbore su se digle plaće javnom sektoru. … Sve to zajedno pregrijava ekonomiju i mi imamo problem s inflacijom. Ali pravi problem će početi onog trena kad će se vidjeti da se ništa stvarno nije pomaknulo. Taj novac koji dolazi nije uložen u reforme i dizanje gospodarstva, u robotizaciju… Mi imamo 10 puta manje robota od Slovenije. A robotizacija se javlja kad radna snaga postane preskupa, to je kod nas sad, ali to mora biti strategija”, govori Čačić.

Milanović i Plenković

Dodaje i kako je mnogo puta rekao i da to iskreno misli, da su i Plenković i Milanović izuzetno obrazovani i pametni, na različite načine, ljudi sa širokim spektrom znanja.

“Vrlo bliski, da budemo potpuno jasni, u svojim osnovnim političkim pozicijama. Ja se s 98 posto Milanovićevih stavova slažem, s načinom ne. I s 98 posto Plenkovićevih stavova. Ako se ja slažem s 98 posto jednog i drugog, koja je razlika između njih? Ovdje je primarno pitanje ega. Ne od danas, dugi niz godina. Imaju različite dobre i različite loše osobine. Potpuno sam svjestan činjenice da je Plenković uvjeren da je ovo što se događa nepravedno. Da on ima izuzetno uspješnu vladu koja to nije. On nema dovoljno znanja da to razumije, a i ne želi to razumjeti. Vlada koja ovu rijeku novca ne pretvara u reforme nije uspješna vlada, to je izuzetno opasno za Hrvatsku. Ali s nekih činovničkih pozicija možemo je prodavati kao uspješnu vladu. On je uvjeren da ima uspješnu vladu. I osjeća ovaj Milanovićev rezultat kao udar na sebe, osobno, i uopće postojanje Milanovića. Milanović je pak svjestan svojih vrijednosti i činjenice da gotovo uvijek i Plenkoviću i HDZ-u pada sjekira u med. Nakon gadnih, tvrdih godina kriza. Kad je kriza dolazi SDP”, govori Čačić.

Za Milanovićevu vladu Čačić kaže da je bila daleko od dobre vlade, ali da “ova nije ništa bolja”.

Što se tiče mogućnosti da Plenković i Milanović sjednu za stol, Čačić kaže da “bez lažne skromnosti, jedino ja imam dobro mišljenje i o jednom i o drugom” te da tu mogućnost trenutačno ne vidi. “Oni će morati sjesti. Što se događa? Milanović je to jučer rekao. Osnovne stvari, potpuno ravnopravna pozicija kad govorimo o vanjskim poslovima. Ta pozicija je ustavnom zadana, a Plenković od prvog dana derogira ustavne ovlasti. U vojsci dominantno predsjednik države. Možeš ti nametati zakon o obrani i bušiti njegove ovlasti, ali to ne donosi ništa dobro. Tu štetu nanosi svojim ponašanjem Plenković. I naravno, tajne službe gdje je ravnopravno i mora se naći balans”, pojašnjava.

“Plenković sada potpuno preuzima diplomaciju prodajući priču da predsjednik blokira. Tu mora doći do dogovora”, jasan je.

Tvrda kohabitacija

Kampanju je obilježila tvrda retorika.

“Ako Andrej Plenković ne shvati da mora uzeti u obzir ovu poruku… Ovo su jedini izbori u Hrvatskoj osim lokalnih gdje se bira osoba. Ljudi su odabrali osobu za ovu funkciju. Ako Plenković nastavi produbljavati… Mi smo pred lokalnim izborima. Stabiliziranje temelja za sutrašnji poraz HDZ-a i Plenkovića su ti lokalni izbori. Moguće su dvije stvari. Jedna je standardno SDP-ovo neprepoznavanje poruka, već sam čuo notorne gluposti o tome da je ovo rezultat SDP-a… Ovo je primarno rezultat gađenja nad ovim kud nas je HDZ doveo. S druge strane to je rezultat osobe Zorana Milanovića koji je ovog trenutka ipak jedno veliko NE takvom HDZ-u. Zoran je zadržao svoje glasače, neutralizirao jedan ozbiljan dio protivnika koji nisu njegovi glasači, ali im se gadi HDZ. Primorca su s razlogom odbacili HDZ-ovi glasači jer on njima ne pripada. On je čovjek svih boja i ljudi to osjećaju. Bira se čovjek, bira se stav, to je rezultat Zorana Milanovića, to svi koji žele pošteno gledati moraju prepoznati”, kaže.

Osvrnuo se i na izostanak čestitke izbornom pobjedniku. “Minimum, ne pristojnosti, nego zdrave političke pameti, kaže da moraš priznati volju građana.”

Kaže i kako je laž da nisu imali kandidata, da im se “nudila” bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović koja bi sigurno, smatra, ostvarila značajno bolji rezultat od Primorca. “U čemu je problem? U Plenkoviću, on ne želi ni poluličnost kraj sebe. Promašaji, bez obzira što on govorio, su primarno njegovi. Nije imao velik izbor jer je njegova pozicija da ne želi jake ljude kraj sebe”, kaže.

