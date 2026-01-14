Klimatski stručnjaci: 2025. je treća najtoplija godina u povijesti mjerenja

Pariški sporazum o borbi protiv klimatskih promjena iz 2015. obvezuje svijet da ograniči zagrijavanje na znatno ispod 2 °C i da uloži napore da ga zadrži na 1,5 °C u odnosu na predindustrijsko doba što je dugoročni cilj za koji znanstvenici kažu da bi pomogao u izbjegavanju najgorih posljedica klimatskih promjena.