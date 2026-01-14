Brnabić: EU parlamentarci dolaze kao turisti, ništa bitno

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da ne smatra posebno važnim posjet Beogradu devet zastupnika iz Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta, istaknuvši da su, prema njezinu mišljenju, važne posjete dužnosnika koje se najave ili na koje se uputi poziv, a potom se dogovori termin.
Oglas
„To su važne posjete, a ne kada netko dođe tako turistički i bane vam na vrata. Nismo ih ni pozvali niti dogovarali, niti su nas konzultirali oko datuma“, rekla je Ana Brnabić za Radio-televiziju Srbije (RTS), na konstataciju da ni ona ni predsjednik države Aleksandar Vučić u vrijeme posjeta neće biti u Beogradu.
Dodala je da „pretpostavlja da europskim parlamentarcima nije osobito važno sastati se s nama“ te vjeruje da će se u Skupštini Srbije sastati s „blokaderima iz bivše vlasti, s kojima su tražili dva sastanka“.
Navela je da je jedan sastanak trebao biti s parlamentarnim klubovima, a da su „blokaderi iz bivše vlasti tražili još jedan pojedinačni sastanak s njima, pretpostavljam da ih je sramota pred svim ostalim parlamentarnim klubovima reći ono što namjeravaju“.
Na komentare da je takav postupak vlasti odustajanje od eurointegracija, uzvratila je da u Europskom parlamentu ima nekoliko stotina zastupnika, „pa zašto su (njih devet) relevantni, predsjednik Vučić je jučer telefonom razgovarao s predsjednikom Europskog vijeća“.
PROČITAJTE JOŠ
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas