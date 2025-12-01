Rastu i cijene i liste čekanja - i do 17 godina: "Najjeftiniji smještaj bit će 620 eura. A ovo je već bilo neodrživo"

Rast plaća, rast cijena hrane i režija lančano dovodi i do poskupljenja u domovima. S Novom godinom cijene će rasti u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za 35 posto. Šibensko- kninskoj 20, Zadarskoj 15 posto. U ovoj godini cijene su već rasle u Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Osječko-baranjskoj, Varaždinskoj, Međimurskoj županiji. Od 20 do 60 posto. Cijene soba su od 300 pa do 1000 eura. U privatnim domovima i do 2000 eura.