SVE VEĆI TROŠKOVI
Nakon blagdana slijedi otrježnjenje. Evo koje usluge i režije uskoro poskupljuju, jedna već od ponedjeljka
Građane Hrvatske sljedećih tjedana i mjeseci očekuje niz poskupljenja, već potvrđenih ili tek najavljenih, a od kojih su neka uistinu drastična.
I dok će većina zaposlenih i umirovljenika predstojećih dana dobiti ili su već dobili božićnice, efekt toga, kao i rasta mirovina i plaća u ovoj godini, u velikoj mjeri već je poništen dosadašnjom inflacijom, a uskoro i nizom novih poskupljenja.
Neka su još u postupku javnih savjetovanja, poput neminovnog poskupljenja dopunskog zdravstvenog osiguranja, a neka su slijede početkom prosinca ili početkom sljedeće godine.
Poskupljuju dvije usluge Hrvatske pošte
Od ponedjeljka 1. prosinca Hrvatska pošta (HP) povećava cijene dviju svojih usluga: posebne dostave i preuzimanja pošiljaka u prostorijama korisnika te uslugu servisa po pozivu. Izražena postotcima, poskupljenja su drastična. Usluga Servis-posebne dostave i preuzimanja pošiljaka u prostorijama korisnika umjesto dosadašnjih 2,40 eura (bez PDV-a) iznosit će pet eura (bez PDV-a), što je poskupkjenje od 108 posto. A u sklopu usluge Servis, mijenja se cijena preuzimanja te dostave paketa s dosadašnjih 0,62 eura (bez PDV-a), na 1,32 eura (bez PDV-a) po paketu, što je pak poskupljenje od 113 posto.
Podsjetimo da je Hrvatska pošta početkom ove godine već podigla cijenu slanja pisama i preporučenih pošiljaka mase do 50 grama i povratnica. Poskupljenja slanja pisama i preporučenih pošiljki bila su 7 i 12 posto, a za povratnice čak 72 posto.
Novi rast cijene struje nakon rezanja subvencija
Vlada je sredinom rujna predstavila deveti paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu unutar kojega nije ukinula subvencije građanima za plin i električnu energiju, ali ih je srezala što je dovelo do poskupljenja. Subvencije za plin i toplinsku energiju smanjene su od 1. listopada, dok se smanjenje subvencija za struju provodi u dva navrata. Prvi je bio 1. studenoga, a druga slijedi od 1.siječnja.
Prema primjeru izračuna koji je premijer Andrej Plenković u rujnu iznio na Vladi, mjesečni račun za struju koji je dosad iznosio 40,65 eura, porastao je od 1. studenoga na 43,65 eura, a od 1. siječnja će dodatno porasti na 45,61 euro. Prema tom izračunu (neki imaju veće, neki manje račune od spomenutog) umjesto godišnje uštede od 112 eura po kućanstvu, nakon kresanja subvencija godišnja će ušteda biti upola manja - 53 eura.
Računi za struju od 1. siječnja bi u prosjeku trebali biti veći za pet eura.
Dopunsko osiguranje poskupljuje 60 posto?
Mnogi su građani ostali zatečeni kada je prošloga tjedna Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) izvijestio o otpočetom postupku internetskog savjetovanja s javnošću o nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja, a koje će trajati do 17. prosinca. Ukratko, predloženo je povećanje cijene police dopunskog zdravstvenog osiguranja sa 111,49 eura na 180 eura. To je rast veći od 60 posto! Na mjesečnoj razini dopunsko zdravstveno osiguranje poksupjelo bi sa sadašnjih 9,29 na 15 eura mjesečno.
HZZO ovaj prijedlog, koji će vjerojatno postati i odluka, opravdava time da se iznos police dopunskog osiguranja nije mijenjao od 2013. godine.
Poskupljuje i naknada za uporabu javnih cesta
Drastično će poskupjeti i naknada za upotrebu javnih cesta, koju vozači plaćaju svake godine prilikom tehničkog pregleda, odnosno registracije svojih vozila. Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture uputilo je prije mjesec dana u javno savjetovanje prijedlog novog Pravilnika predloživši da se godišnja osnovna naknada poveća sa sadašnjih propisanih 28,5 eura na 40 eura. Ta se godišnja naknada plaća za sva motorna i priključna vozila, izuzev za mopede.
Kako je ovih dana pisao 24 sata, vlasnici automobila s motorom zapremnine do 1000 kubičnih centimetara ubuduće bi trebali plaćati 38,40 eura umjesto dosadašnja 24 eura, što je poskupljenje za vise od 60 posto. Za vozila s motorom do 1600 kubičnih centimetara naknada će biti 79,60 eura ili 30 eura više nego sada, dok će vlasnici vozila kubikaže do 2000 cm3 plaćati od 59,60 do 95 eura više nego sada.
Za vlasnike lakih teretnih vozila spomenuta naknada za ceste bit će skuplja za oko 28 posto, za kamione i šlepere od 12 do 17 posto veća, a za autobuse od 12 do 19 posto. Obrazloženje glasi da se iznos te naknade nije mijenjao čak 22 gdine.
Podsjetimo da su prošle godine za 15 posto poskupjele naknade za tehnički pregled i eko-test.
U nizu gradova poskupljuje komunalna naknada
No to nije sve.
Od nove godine u mnogim gradovima poskupjet će komunalne naknade, sve uz obrazloženje rasta troškova, pritiska inflacije te dugogodišnjeg, a ponegdje i dvodesetljetnog držanja istih iznosa. Tomu se može dodati i prešutni razlog prema kojemu poskupljenja slijede u prvoj godini nakon lokalnih izbora kada je lokalnim vlastima najbezbolnije donositi takve odluke.
U Karlovcu i Kutini komunalna naknada će rasti za 20 posto, u Osijeku, Slavonskom Brodu i Belom Manastiru za 25 posto, a u Koprivnici i Varaždinu za 30 posto. U Sisku će iznos komunalne naknade biti veći za 35 posto, u Kninu za 43, a u Opatiji za 45 posto. U Ivancu iznos komunalne naknade uskoro raste za 27 posto, a odvoz komunalnog otpada za 51 posto. Gradske vlasti Đurđevca i Šibenika donijele su odluku o 50-postotonom poskupljenju komunalne naknade. U Bjelovaru će ona poskupjeti 58 posto, u Korčuli 65, a u Ludbregu 66 posto. Čazma podiže iznos komunalne naknade za 100 posto, Dugo Selo za 182 posto, a u Makarskoj će komunalna naknada poskupjeti s 0,32 eura po četvornom metru na 1,17 eura, što je povećanje od čak 265 posto. Iako vlasti u Makarskoj tvrde da je to i dalje ispod državnog prosjeka, to znači da bi kućanstva sa 100 četvornih metara stambenog prostora umjesto dosadašnjih 32 eura od sada plaćala komunalnu naknadu 117 eura godišnje.
