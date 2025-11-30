Nakon blagdana slijedi otrježnjenje. Evo koje usluge i režije uskoro poskupljuju, jedna već od ponedjeljka

U Karlovcu i Kutini komunalna naknada će rasti za 20 posto, u Osijeku, Slavonskom Brodu i Belom Manastiru za 25 posto, a u Koprivnici i Varaždinu za 30 posto. U Sisku će iznos komunalne naknade biti veći za 35 posto, u Kninu za 43, a u Opatiji za 45 posto. U Ivancu iznos komunalne naknade uskoro raste za 27 posto, a odvoz komunalnog otpada za 51 posto. Gradske vlasti Đurđevca i Šibenika donijele su odluku o 50-postotonom poskupljenju komunalne naknade. U Bjelovaru će ona poskupjeti 58 posto, u Korčuli 65, a u Ludbregu 66 posto. Čazma podiže iznos komunalne naknade za 100 posto, Dugo Selo za 182 posto, a u Makarskoj će komunalna naknada poskupjeti s 0,32 eura po četvornom metru na 1,17 eura, što je povećanje od čak 265 posto. Iako vlasti u Makarskoj tvrde da je to i dalje ispod državnog prosjeka, to znači da bi kućanstva sa 100 četvornih metara stambenog prostora umjesto dosadašnjih 32 eura od sada plaćala komunalnu naknadu 117 eura godišnje.