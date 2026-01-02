Oglas

SUSTAVI ZA UZBUNJIVANJE

Ravnateljstvo civilne zaštite izdalo upozorenje građanima: Ispitivanje ispravnosti počinje u 12 sati

N1 Info
02. sij. 2026. 15:12
sirena za uzbunu
Nikola Cutuk/PIXSELL

U subotu, 3. siječnja u 12 sati, provest će se redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje korištenjem znaka "prestanak opasnosti".

Ispitivanje se, sukladno odredbama Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva, provodi svake prve subote u mjesecu u 12 sati, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj.

Teme
Ravnateljstvo civilne zaštite sirena za uzbunu sirene za opasnost

