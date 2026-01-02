Ravnateljstvo civilne zaštite izdalo upozorenje građanima: Ispitivanje ispravnosti počinje u 12 sati

U subotu, 3. siječnja u 12 sati, provest će se redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje korištenjem znaka "prestanak opasnosti".
Ispitivanje se, sukladno odredbama Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva, provodi svake prve subote u mjesecu u 12 sati, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj.
📌 OBAVIJEST ZA GRAĐANE— Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) January 2, 2026
U subotu, 3. siječnja u 12 sati, provest će se redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje koje se provodi svake prve subote u mjesecu, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj
