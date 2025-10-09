Reiner o oporbi i Berošu: Očito nije bio problem povratak Koste Kostanjevića

"Tu ne vidim ništa sporno. Tim više što se ne radi ni o kakvoj vodećoj ili upravljačkoj poziciji. Radi se o mjestu liječnika kirurga na odjelu. Ako se on smatra kompetentnim za to i oni koji su prilikom primanja smatrali da je on stručno kompetentan, onda apsolutno nije na onima koji nemaju uvid u to i samo žele postići političke poene da to kritiziraju", rekao je Reiner.