Kekin o povratku Beroša u KBC Sestre Milosrdnice: Da je htio, mogao se vratiti nakon 15 dana

Zastupnica Možemo Ivana Kekin i predsjednica Odbora za zdravstvo gostovala je u N1 Studiju uživo. S našom Natašom Božić Šarić razgovarala je o povratku bivšeg ministra Vilija Beroša u KBC Sestre Milosrdnice i stanju u zdravstvu
Oglas
Osam godina Vili Beroš nije radio posao neurokirurga, a sada se vraća na posao neurokirurga u KBC Sestre Milosrdnice.
"Teško je reći da motoričke vještine u osam godina nisu stradale, radi se o vrlo, vrlo suptilnom poslu", započela je Kekin. Govoreći o potencijalnim poteškoćama u skrbi za pacijente, kaže slijedeće:
"Novac građana se odlijeva podzemlju"
"Od onih kojih smo otišli iz Hrvatske čujemo komentar: "Sretan sam što sam otišao". Dno je stalno dublje i dublje. Kako se pacijenti osjećaju? Kako se općenito osjećaju kada vide da čekaju po dvije godine nekakav pregled, kad znaju da je razlog za to što se novac koji oni daju direktno odlijeva nekakvom podzemlju koje mašta o 10 posto zdravstvenog proračuna? Kad osumnjičeni za ta djela nisu više ni u pritvoru?
Kad se slobodno zapošljavaju u tom istom zdravstvenom sustavu koje je Beroš vodio i iz kojeg je osumnjičeno da je krao?", upitala je Kekin i naglasila kako je to uslijedilo nakon što je bivši ministar Beroš šest mjeseci uzimao ministarsku plaću i nakon toga isto toliko pola plaće, a da nije radio.
"Ako građani osjećaju mučninu, to je potpuno prirodno", rekla je.
O političkom kadroviranju
Na pitanje ima li sumnje u političko kadroviranje, kaže da je to u hrvatskom zdravstvu "čitavo vrijeme".
"To je jedan od razloga zašto je sustav nefunkcionalan. Tim funkcijama se trguje i daju se ljudima najbližima i najlojalnijima HDZ-ovoj vlasti. Ovaj primjer je radikalan utoliko jer se radi o jednom od najsramotnijih koruptivnih afera koje je imala aspekte poput toga da se ministra zove "Mali", podsjeća.
"Ministar se mogao vratiti u Sabor i to je ovisilo samo o njemu. Nitko mu ne može zabraniti da taj mandat aktivira", kaže i vraća se na sporni natječaj.
"U natječaju KBC Sestre Milosrdnice piše da je potrebno da kandidat priloži potvrdu da se o njemu ne vodi kazneni postupak", napominje i kaže da bi nju zanimalo da ispred Vinogradske kažu je li bivši ministar zadovoljio taj uvjet.
"Mogao se javiti i nakon 15 dana"
"Da je htio, mogao je nakon 15 dana javiti se i radno mjesto bi bilo njegovo. On je aktivirao 6+6. Kad je u srpnju izašao natječaj, on se na njega javio, kako su izvijestili mediji, da bi nakon toga izašla vijest da on zapravo već je zaposlen u Vinogradskoj.
To nije točno, to je protuzakonito. Da bi onda bolnica rekla "a ne, ipak nije zaposlen", podsjeća zastupnica Možemo i kaže da se u ovom slučaju šostavlja pitanje moralne odgovornosti.
"Postavlja se pitanje i onima koji su ga birali - pa gdje je zdrav razum", kaže.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas