Rekordan rast broja obrta: "Majstori su izuzetno traženi i plaćeni"

"Broj obrta bilježi kontinuirani rast u proteklim godinama što potvrđuje da je obrtništvo, unatoč brojnim izazovima, rastuća snaga hrvatskog gospodarstva, kao i da mladi ljudi sve češće prepoznaju poslovanje kroz obrt kao priliku da sami raspolažu svojim radnim vremenom, osiguraju vlastite prihode i žive kvalitetno od svojeg rada. Majstori su danas izuzetno traženi i plaćeni, sva zanimanja su deficitarna, a svakodnevnica je bez njih nezamisliva", kažu nam u Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK).