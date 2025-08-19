Velika novost za obrtnike: Što se sve mijenja od 2026. godine?

Inače, broj obrta u Hrvatskoj raste, trenutno ih je preko 130 tisuća, a prepoznati su kao najpovoljniji oblik novog poslovanja. Iz HOK-a primjećuju kako sve više mladih ljudi koji su završili fakultete otvara svoje obrte iz širokog spektra, iz jako velikog krug djelatnosti: "Veseli nas što raste broj obrtničkih škola, prepoznati su naši mentori, obrtnici koji imaju majstorsko zvanje za koje su potrebne godine iskustva i položeni razni ispiti, stvaraju nove generacije koji neće samo raditi svojim rukama, nego i zapošljavati druge ljude."