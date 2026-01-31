Rijeka mora vratiti 3,8 milijuna eura zbog sortirnice, Rinčić: Simbol aljkavosti i korupcije

Europsko tužiteljstvo je u travnju ove godine, ne navodeći identitete, izvijestio da je Županijski sud na temelju EPPO-ove optužnice proglasio krivim Žagara i tvrtku Tehnix zbog zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja u počinjenju tih kaznenih djela u vezi s izgradnjom sortirnice otpada na lokaciji Mihačeva Draga. Nakon nagodbe s tužiteljstvom, Žagar je uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz četverogodišnji rok kušnje, dok Tehnix nakon nagodbe morao platiti kaznu od 400.000 eura. Žagar je kao projektant kojeg je angažirala riječka Čistoća proglašen krivim jer je zajedno sa službenim osobama grada i riječkom Čistoćom manipulirao javnim natječajima kako bi se u postupku javne nabave dovelo u povlašteni položaj unaprijed odabrani Tehnix.