Nakon odlaska proruskog Viktora Orbána, Mađarska i Poljska nastoje obnoviti diplomatski utjecaj srednje Europe.
Mađarska ne samo da želi oživjeti Višegradsku skupinu kao važan čimbenik u diplomaciji Europske unije, nego razmatra i njezino moguće proširenje na Austriju, Rumunjsku i zemlje zapadnog Balkana, izjavio je u srijedu mađarski premijer Péter Magyar, piše Politico.
Višegradsku skupinu (V4) trenutačno čine Mađarska, Poljska, Slovačka i Češka.
Iako je prvotno zamišljena kao blok za promicanje srednjoeuropskih interesa unutar EU-a, skupina je posljednjih godina izgubila diplomatsku težinu zbog dubokih unutarnjih podjela, ponajviše između Magyarova proruski orijentiranog prethodnika Viktora Orbána i poljskog premijera Donalda Tuska, koji zagovara proeuropsku i antirusku politiku.
Magyar je pobijedio Orbána na travanjskim izborima, a Varšavu je simbolično odabrao kao odredište svog prvog međunarodnog posjeta u svojstvu premijera, s ciljem obnove regionalnih savezništava.
„Višegradska skupina mogla bi ponovno dobiti vitalnost i utjecaj unutar Europske unije“, rekao je Magyar na zajedničkoj konferenciji za medije u poljskoj prijestolnici. „Osobno sam spreman proširiti tu višegrađsku suradnju i na druge zemlje.“
Mađarski premijer dodao je kako bi prošireni format mogao uključivati „nordijske zemlje, možda Austriju, Hrvatsku, Sloveniju, Rumunjsku“, kao i zemlje zapadnog Balkana koje nisu članice EU-a.
Magyar je također rekao da bi Mađarska, kao trenutačna predsjedateljica Višegradske skupine, mogla pokušati organizirati summit u Budimpešti prije kraja lipnja.
„Bit će mi iznimno drago“, rekao je Tusk. „Godinama sam čekao trenutak kada ću ponovno sjesti za isti stol s Mađarom, Slovakom i Čehom kako bismo razgovarali o tome što možemo zajedno učiniti za naše narode i za Europu.
