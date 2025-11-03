O 'OČAJNOJ LJUBAVNICI'
Rimac: "Plenković pokušava marginalizirati Milanovića koji praktički 'šeće' samo po Balkanu"
Boraveći u službenom posjetu Egiptu, predsjednik Republike Zoran Milanović u nedjelju je iz Aleksandrije uputio znakovit apel hrvatskoj Vladi, odnosno premijeru Andreju Plenkoviću, u vezi (ne)imenovanja veleposlanika.
"Pristajem na sve, kao očajna ljubavnica. Neka se gospoda dogovore i neka prestanu tražiti trunku u tuđem oku, a ne vide balvan u vlastitom (…) jer ja sam spreman na debeli kompromis u interesu funkcioniranja službe. (…) Sve što je predloženo od strane HDZ-a, potpisat ću. Imam dosta dilema, ali ne prćkaj brate, moji kandidati su bolji. Sve je to tu negdje, jedino što sam ja skromniji, nisam pohlepan", poručio je Milanović iz Egipta.
Prije nekoliko mjeseci činilo se da će kompromis Milanovića i Vlade (Plenkovića) oko imenovanja veleposlanika, kojeg nije bilo proteklih pet godina, ipak biti postignut. No, Milanovićeva ovonedjeljna izjava govori drugačije.
"Plenković usmjerava vanjsku politiku na sebe"
Je li ta izjava ujedno i posljednja 'pomirbena' poruka prije novog zaoštravanja odnosa s Vladom, pitali smo političkog analitičara Ivana Rimca. On smatra da u natezanju oko imenovanja veleposlanika Plenković pokušava ostaviti Milanovića bez potpore u zemljama u koje bi, kao predsjednik, mogao ići u službeni posjet, a dosad nije.
"Milanović se u prošlom mandatu praktički kretao samo po zemljama Balkana, dok je u EU i u nekim drugim zemljama manje-više bio marginaliziran i ondje nije bio pozivan. Vjerojatno i zato što su i veleposlanici bili neaktivni u pogledu pripreme njegovog dolaska ili ih u nekim zemljama nije ni bilo. Moguće je da i ovo sadašnje natezanje potječe iz istog razloga. Nije to samo taština, nego i pokušaj da Andrej Plenković svu vanjsku politiku usmjeri na sebe, iako predsjednik Republike ne samo da ima ovlasti nego funkciju vođenja vanjske politike u suradnji s
Vladom. Ovime ga žele marginalizirati", smatra Rimac.
"Ne bude li kompromisa, zaoštrit će retoriku"
Ne bude li i dalje dogovora oko veleposlanika, Rimac kaže da to neće biti loše samo za Milanovića, nego i za samog Plenkovića.
"On (Plenković) ima pristup europskim forumima, ali dalje od toga nema, što bi sada, kada se pod Trumpom promijenila uloga SAD-a u svjetskoj politici, moglo predstavljati ozbiljan problem", ističe.
Na pitanje je li Milanovićeva poruka iz Egipta, da je spreman na "debeli kompromis" posljednja crta njegove spremnosti na popuštanje prije nove eskalacije njegovog odnosa s Vladom, odnosno premijerom Plenkovićem?
"Ako do kompromisa ne dođe, uvjeren sam da će Milanović zaoštriti retoriku i više se pojavljivati u medijima, onako kako je to činio u prošlom mandatu. Neki strani politički komentatori s kojima sam bio u kontaktu pitali su zašto Milanović nije aktivniji u europskoj politici i zašto samo "šeće Balkanom". Jedini odgovor je bio da on kao lider jedne zemlje Balkana želi dobru situaciju na ovom području. Ali to nije dovoljno", kazao je Rimac.
Ljetos zatopljenje, a sada zahladnjenje
Ustav obvezuje Vladu i Predsjednika Republike na suradnju oko imenovanja veleposlanika. Njih predlaže Vlada, a vjerodajnice im potpisuje predsjednik, uz prethodno očitovanje nadležnog saborskog odbora za vanjsku politiku. Smisao te procedure je u suradnji, u usuglašavanju, naročito kada predsjednik nije iz istog političkog tabora koji čini Vladu.
U prvom Milanovićevom mandatu njegov odnos s Plenkovićem bio je zaoštren do krajnje granice zbog čega su trpjela i imenovanja veleposlanika. Posljednji kojeg su zajednički imenovali bio je Hidajet Biščević, veleposlanik u Republici Srbiji, i to još početkom 2020. godine. Hrvatska još od 2021. nema veleposlanika u Francuskoj, od 2023. i u Ujedinjenom Kraljevstvu, a godinama već nema ni veleposlanike pri Svetoj Stolici i Ujedinjenim narodima.
Ljetos se činilo da bi zatopljavanje odnosa Plenkovića i Milanovića moglo ubrzati postupak imenovanja veleposlanika.
"Radi se na iskazivanju interesa unutar cijelog sustava. Vode se konzultacije i kada se završi taj proces, pristupit će se usuglašavanju kandidata za čelna mjesta u hrvatskoj diplomatskoj mreži", izjavio je Plenković u lipnju, a u srpnju poslao Milanoviću i listu s 90 imena.
No u listopadu još ništa od toga, izuzev Milanovićevog zaziva da je kao "očajna ljubavnica" spreman pristati na sve.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare