Orsat Miljenić komentirao je pitanje veleposlanika: "Da je dogovora bilo, postigao bi se. Postoje razgovori. Sa strane predsjednika ne da postoji dobra volja, nego je napravljeno sve da se stvar s veleposlanicima riješi. To je vrlo važno pitanje za pozicioniranje Hrvatske i predstavljanje vani. Imamo čitav niz predstavništva koji su važni - od NATO-a, UN-a u New Yorku, Londona, Pariza, Vatikana gdje već godinama, negdje mjesecima nemamo čelnog čovjeka. To je sramota za zemlju i situacija koja ne smije egzistirati, ali nažalost ona egzistira. Naši sugovornici nekad se vraćaju predaleko u prošlost, što je bilo, bilo je. Predsjednik je poslije pobjede na izborima pružio ruku i rekao idemo se dogovoriti i mi smo spremni. Čekali smo i krenuli smo s razgovorima, a razgovori su u jednoj fazi u kojoj, što se nas tiče, oni mogu biti gotovi sutra. Princip je vrlo jednostavan, Ministarstvo je došlo s prijedlogom određenog broja ljudi, radi se o 89 ljudi, a mi smo rekli sve što vi predlažete i ako stojite iza neke osobe, zašto ne, predsjednik se slaže, a ovo je 22, 23 ljudi za koje predsjednik misli da također mogu i trebaju predstavljati zemlju. Mi od vas očekujemo, ako nitko od njih nije kazneno osuđivan ili nema veliki problem, da se suglasimo i da tu priču završimo. Kad se dogovorimo onda je moguće da odemo u neke detalje."