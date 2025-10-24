predstojnik Ureda predsjednika
Orsat Miljenić za N1 o veleposlanicima: Što se nas tiče, razgovori mogu biti gotovi sutra
Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske, bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o suradnji Vlade i predsjednika Zorana Milanovića oko imenovanja veleposlanika i ostalim aktualnostima.
"Sramota za zemlju"
Orsat Miljenić komentirao je pitanje veleposlanika: "Da je dogovora bilo, postigao bi se. Postoje razgovori. Sa strane predsjednika ne da postoji dobra volja, nego je napravljeno sve da se stvar s veleposlanicima riješi. To je vrlo važno pitanje za pozicioniranje Hrvatske i predstavljanje vani. Imamo čitav niz predstavništva koji su važni - od NATO-a, UN-a u New Yorku, Londona, Pariza, Vatikana gdje već godinama, negdje mjesecima nemamo čelnog čovjeka. To je sramota za zemlju i situacija koja ne smije egzistirati, ali nažalost ona egzistira. Naši sugovornici nekad se vraćaju predaleko u prošlost, što je bilo, bilo je. Predsjednik je poslije pobjede na izborima pružio ruku i rekao idemo se dogovoriti i mi smo spremni. Čekali smo i krenuli smo s razgovorima, a razgovori su u jednoj fazi u kojoj, što se nas tiče, oni mogu biti gotovi sutra. Princip je vrlo jednostavan, Ministarstvo je došlo s prijedlogom određenog broja ljudi, radi se o 89 ljudi, a mi smo rekli sve što vi predlažete i ako stojite iza neke osobe, zašto ne, predsjednik se slaže, a ovo je 22, 23 ljudi za koje predsjednik misli da također mogu i trebaju predstavljati zemlju. Mi od vas očekujemo, ako nitko od njih nije kazneno osuđivan ili nema veliki problem, da se suglasimo i da tu priču završimo. Kad se dogovorimo onda je moguće da odemo u neke detalje."
"Postoje krugovi koji bi htjeli da stvar propadne"
"Mi čekamo odgovor, držali smo se jednog principa da ne govorimo, ovaj proces treba završiti, svako preveliko istupanje je problematično. Vidimo da u zadnje vrijeme redovito se, ne s naše strane, puštaju informacije u medije. Predsjednik po Ustavu i zakonu imenuje i opoziva veleposlanike, veleposlanici za svoj rad odgovaraju predsjedniku Republike i ministru vanjskih poslova. Nemoguća je situacija, ako bilo kome pada napamet da bi predsjednik potpisao samo ono što dobije, ne, ovo je razuman prijedlog i ako postoji kontra prijedlog, možemo razgovarati. Siguran sam da ovo što izlazi ne dolazi od kolege Grlića Radmana koji je korektan i razgovaramo redovito. Postoje krugovi koji bi htjeli da stvar propadne, nisu kod nas, na Vladi je da odluče hoćemo li razgovarati i ako hoćemo da nastavimo razgovarati sa strane, ako ne predložite neki drugi model. Što se tiče predsjednika, stvar je riješena, ako Vlada kaže ovo je 66 ljudi, ovo je 23 ljudi, oni mogu ići u daljnju proceduru sljedeći tjedan. Žalosti ovo što se sada događa, pozivamo da se to ne radi i da se vratimo, da se jave, ali da nam konačno kažu da li ide ili ne."
"Nema kvota"
Govori da lista veleposlanika mora biti zajednička: "Ne postoje Vladini veleposlanici ili ministrovi, predsjednikovi. Oni koji budu bili predloženi bit će predloženi od strane Vlade i imenovani od strane predsjednika, nema kvota."
Ističe da su većina predloženih ljudi od strane predsjednika profesionalni diplomati.
"Ne vidim razlog za zastoj osim što kolege moraju odlučiti jesu li voljni napraviti korak i dogovoriti se ili ne, to čekamo. Ako jesu dogovor je tu, ako nisu onda neka predlože nešto drugo", govori nam Miljenić.
Kriterij dobi
Dodaje da je izravni sugovornik u pregovorima ministar vanjskih poslova.
"Dogovoren je jedan jedini kriteriji, a to je kriteriji dobi. Konkuriraju osobe koje u trenutku slanja imaju manje od 65 godina. To su predložile kolege, a mi smo rekli oke. Drugo nije dogovoreno ništa. Svaka strana dolazi do svojih kandidata na svoj način. Ne osporavamo njihove kriterije, isto tako oni ne bi trebali ovo. Ako postoji neka crvena krpa, ako je netko napravio neko kazneno djelo, treba reći, sve drugo je stvar procjene i odgovornosti", ističe Miljenić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare