Rinčić: Razumijem frustraciju građana, a nije istina da se na Kantridi pogoduje privatnom investitoru

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić rekla je u srijedu da su u tijeku pregovori sa sindikatima u riječkim dječjim vrtićima, da je Gradska uprava ponudila iskorak i postizanje nadstandarda u odnosu na javne službe te naglasila da očekuje njihov pozitivni odgovor.
U tijeku su pregovori s odgajateljima, stručnim suradnicima i radnicima u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja. Traje četvrta faza mirenja i nadamo se završetku jer je Gradska uprava Sindikatu Istre, Kvarnera i Dalmacije i Sindikatu obrazovanja, medija i kulture jutros dostavila ponudu za sklapanje dodatka drugom kolektivnom ugovoru za zaposlene u riječkim dječjim vrtićima "Sušak", "More" i "Rijeka", izvijestila je gradonačelnica Rinčić na redovnoj konferenciji za novinare.
Naglasila je da ponuda ide u smjeru nadstandarda i predstavlja iskorak kakvog do sada nije bilo, da se ponuđenim ne ispunjavaju samo nužne zakonske obaveze nego se pokazuje i opredijeljenost za sustav predškolskog odgoja.
Rinčić je navela da materijalna prava obuhvaćaju povećanje osnovice za plaće sa sadašnjih 1004 eura bruto na 1040 eura bruto, uvođenje dodatka za prehranu radnika od 100 eura te dodatka za otežane uvjete rada od 10 posto na osnovnu plaću, koji se odnosi na kuhinjsko osoblje. Uvodi se i pravo na plaćeni dopust za obranu završnog rada i još nekoliko nematerijalnih prava.
Rinčić: Razumijem frustraciju građana u Pehlinu, a nije istina da se na Kantridi pogoduje privatnom investitoru
Govoreći o dugotrajnim radovima koji se, u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području riječke aglomeracije, obavljaju na prometnici u naselju Pehlinu rekla je da razumije frustraciju građana, koji su prosvjedovali početkom tjedna te dodala da je kašnjenje radova posljedica dugogodišnjeg načina upravljanja tim projektom.
Takvu praksu, kako je rekla, smatra neprihvatljivom i predložit će promjene, a odnedavno je na čelu KD Vodovoda i kanalizacije, nositelja projekta, nova Uprava, koja razgovara s izvođačima o novom pristupu i definiranju rokova projekta.
Zbog nezadovoljstva stanovnika Pehlina razgovara se i o mogućem asfaltiranju jedne prometne trake i drugim rješenjima, a svim izvođačima koji kasne s ugovorenim obvezama neće se omogućiti otvaranje novih gradilišta, što se u praksi već provodi, kazala je.
Što se tiče postupka izmjena granica pomorskog dobra na Kantridi, gradonačelnica Rinčić je navela da je potpisala zahtjev za izmjenu granica kao nastavak odluke Gradskog vijeća iz prosinca 2023., kako bi se zastarjeli stadion pretvorio u moderan objekt s novim javnim prostorima.
On je sada stiješnjen te je promjena granica neophodna kako bi se projekt mogao planirati, ustvrdila je te dodala da konačnu odluku donosi resorno ministarstvo. Rekla je i da nisu istinite teze da se pogoduje privatnom investitoru, a da je predugovor s privatnim investitorom istekao prije više od godine te pravo gradnje na Kantridi pravno više ne postoji.
PROČITAJTE JOŠ
