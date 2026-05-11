Rijeka nadomak turističke sezone bez čelnika TZ-a: "Direktor mora imati moju podršku"

Treći najveći grad u Hrvatskoj ulazi u turističku sezonu bez izabranog direktora Turističke zajednice. Nakon što nije prošao prijedlog za poništenje natječaja i raspisivanje novog, gradonačelnica je otvoreno poručila da Petar Škarpa nema podršku izvršne vlasti. U međuvremenu sama obavlja čak tri funkcije unutar riječkog turističkog sustava, dok se u pozadini govori i o mogućem raspuštanju Turističkog vijeća pa čak i gašenju Turističke zajednice.

Grad Rijeka, treći najveći grad u Hrvatskoj, nadomak turističke sezone nema izabranu čelnu osobu Turističke zajednice grada Rijeke. Razlog? Aktualnoj gradskoj vlasti očito nije prihvatljiv dosadašnji direktor Petar Škarpa, a natječaj smatraju “kompromitiranim”.

To se može iščitati iz izjava gradonačelnice, koja je nakon današnje sjednice Turističkog vijeća poručila kako smatra da direktor Turističke zajednice mora imati “apsolutnu podršku izvršne vlasti”, odnosno njezinu podršku, “što ovdje nije bio slučaj”.

Natječaj za izbor direktora nije završen jer nije bilo dovoljno glasova za prijedlog gradonačelnice da se cijeli proces poništi i raspiše novi natječaj. Sjednica je ponovno obustavljena, bez odluke i bez rješenja za instituciju koja bi upravo sada trebala biti potpuno fokusirana na turističku sezonu.

Petru Škarpi mandat je istekao još 12. travnja, no tek sada slijedi primopredaja dužnosti. Gradonačelnica je pritom otkrila kako trenutno istovremeno obavlja funkciju predsjednice Skupštine TZ-a, predsjednice Turističkog vijeća i vršiteljice dužnosti direktorice Turističke zajednice.

Dio članova navodno je, kaže gradonačelnica, čak spominjao ostavke i raspuštanje vijeća, a kao krajnja mogućnost spomenuto je i gašenje Turističke zajednice.

Drugim riječima, Rijeka danas nema stabilno vodstvo turističkog sustava ne zato što nema kandidata, nego zato što aktualna gradonačelnica ne želi dosadašnjeg direktora. U trenutku kada se gradovi bore za svakog gosta i svaki turistički euro, Rijeka se bavi političkim obračunima unutar vlastitog turističkog sustava.