Sabina Glasovac: Samo bi lud čovjek sad mijenjao Zakon o obrani

Potpredsjednica Hrvatskog sabora SDP-ova Sabina Glasovac gostovala je u Pressingu kod Ilije Jandrića gdje je komentirala predsjedničke izbore u kojiam je nadmoćno osvojio drugi mandat predsjendik Zoran Milanović.

Glasovac kaže da je precjenila obećanje Dragana Primorca koji je u predizbornoj kampanji kazao da će čestitati Milanoviću ako pobjedi.

Plenković i Jandroković ne dolaze na Milanovićevu inauguraciju. Oglasio se Šeparović

“Ali očito sam precjenila i politčku inteligenciju i kulturu premijera Plenkovića koji je dugi niz godina trudio se gajiti taj stil modernog, kulturnog, uvaženog proeuropskog političara. Sada je ta pozlata pala. Mislim da je Primorac trebao sportskim rječnikom prihvatiti poraz i čestitati”, poručila je.

Iznenadila ju je i odluak predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koji je rekao da neće doći Milanoviću na inauguraciju.

“On je jedan ovako politčki dosta pismen čovjek i iznenadila me njegova odluka da će on u ime cijelog Sabora odbiti odlazak na inauguraciju. Očito je ta stranačka stega koju je Plenković postavio da zabranjuje apsolutno svima da čestitaju Milanoviću, a u koraku iznad zabranjuje odlazak na inauguaraciju, nešto što je do sad neviđeno”, smatra Glasovac.

Plenković je zabranio Jandrokoviću da dođe na inauguraciju?

“Ja sam uvjerena u to. Isto kao što je rekao ministar Božinović da je odluka HDZ-a da se na inauguraciju naprosto ne ide. I nitko ne želi govoriti svoje osobne stavove. Mene čudi što on proziva ljude koji iz političke kulture, pristojnosti, čestitaju predsjednika Republike – to ni partija nije svojevremeno radila”, kazala je Glasovac.

“To možda objašnjava činjenica od onih gotovo 100 tisuća članova partije koji su prešli u HDZ nakon što se partija raspala. Nevjerojatno koliko su mali i koliko nisu prihvatili, a još manje shvatili rezultate izbora”, dodaje.

“Ovo je bio referendum o vlasti Plenkovića”

Glasovac tvrdi da su građani na ovim izborima Vladi poslali poruku da ne radi u interesu naroda i otkazali joj povjerenje. “Ovo je na neki način bio i referendum o vlasti Andreja Plenkovića”, rekla je.

Habijan o Milanoviću: Očekujem da je ta ruka iskrena i da će se suradnja uspostaviti

Dodaje kako je to puno više poruka Plenkoviću nego Primorcu jer je on, kako kaže, njegov osobni projekt.

“Hrvatski građani su mu poslali vrlo jasnu poruku – vrati se u ustavne okvire, ni milimetra izvan ili još gore iznad toga”, istaknula je Glasovac.

Iz HDZ-a nedolazak na inauguraciju objašnjavaju time da je Milanović prvi započeo kada nije došao na konstituiranje Sabora nakon parlamentarnih izbora.

“To nema veze jedno s drugim. On je raspisao izbore za Hrvatski sabor i sazvao je prvu konstituirajuću sjednicu Sabora. Mi nemamo inauguraciju Andreja Plenkovića niti bilo kojeg drugogo premijera”, smatra Glasovac i dodaje da po njoj to uopće nisu usporedive stvari.

Izmjene Zakona o obrani?

Ministar obrane Ivan Anušić i dalje najavljuje izmjene Zakon o obrani prema kojima bi se smanjile ovlasti vrhovnog zapovjednika – predsjendika. Glasovac je kratko komentirala.

SDP prijeti referendumom zbog ovlasti predsjednika

“To samo lud čvojek može poslati u saborsku proceduru. I neodgovoran”, poručila je.

Možda odustanu od toga?

“Ja ne znam kako je njima uopće palo na pamet ići s takvim prijedlogom zakona. Zanimljivo pitanje je bi li oni išli s takvim prijedlogom zakona da je recimo u nekom paralelnom svemiru, u njihovim snovima kako su on to zamišljali, pobjedio Dragan Primorac? Sigurno ne bi”, smatra Glasovac.

Arsen Bauk je za N1 rekao da bi SDP u tom slučaju možda išao na referendum.

“Moguće je da bismo u tu priču mogli uključiti i građane”, kazala je Glasovac.

