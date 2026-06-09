Sabor odlučuje o SLAPP tužbama

Sutrašnje zasjedanje zastupnici će zaključiti raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača. Njime se rješavanje predmeta stečaja potrošača povjerava trgovačkim sudovima, s obzirom na to da zadnji podaci pokazuju znatno veći priljev novih predmeta na općinske sudove u odnosu na trgovačke sudove. Jednostavni postupak stečaja potrošača može se provesti samo nad imovinom potrošača koji ima prebivalište u Hrvatskoj.