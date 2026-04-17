OESS pohvalio hrvatski "anti-SLAPP" zakon: To je važan korak naprijed

Na sastanku o projektu “Sigurnost novinara” Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Bernu, koja okuplja 57 država članica, kao važan korak naprijed istaknut je prijedlog novog hrvatskog "anti-SLAPP zakona".
Hrvatska nacionalna koordinatorca tog OESS-ova projekta Jasna Vaniček-Fila u svom je izlaganju istaknula konkretne aktivnosti koje se provode izravno u medijskim redakcijama.
Riječ je o predstavljanju te raspravi o što učinkovitijoj provedbi protokola za zaštitu sigurnosti novinara na javnim okupljanjima te prilikom saznanja o počinjenju kaznenog djela na štetu novinara i drugih medijskih djelatnika koji su potpisali Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) i Hrvatsko novinarsko društvo te Sindikat novinara Hrvatske.
Iznijela je rezultate provedbe protokola za 2025. kada je MUP primijenio protokol u 19 slučajeva u kojima su počinjena 23 kaznena djela na štetu novinara. Najčešće se radi o prijetnji te prisili prema osobi koja obavlja posao od javnog interesa – što je razriješeno u 86 posto slučajeva te su počinitelji prijavljeni, dok se u preostalim slučajevima provode intenzivna kriminalistička istraživanja.
Vaniček-Fila je naglasila i da je u Hrvatskoj u saborskoj proceduri donošenje tzv. "anti- SLAPP zakona", odnosno Zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, što je apostrofirano kao važan korak naprijed.
Navela je kako je prijedlog novog zakona izradila stručna radna skupina te kako donosi niz važnih odredbi koje će štititi novinare od zlonamjernih tužbi.
Istaknula je kako se njime uspostavljaju postupovna jamstva kojima se štite prava fizičkih i pravnih osoba uključenih u javno djelovanje protiv kojih je pokrenut zlonamjerni sudski postupak. Bitno je što ta jamstva uključuju: osiguranje procijenjenih troškova postupka kao i rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva. Zakon predviđa i naknadu troškova postupka kao i novčane kazne do 20.000 eura za pravne i do 5000 eura za privatne osobe zlonamjerne tužitelje te se propisuje da će sud uvijek obratiti osobitu pažnju na potrebu hitnog postupanja po postupovnim jamstvima.
Osim toga, važno je što je zaštita fizičkim i pravnim osobama uključenima u javno djelovanje u pitanjima od javnog interesa u velikoj mjeri proširena u odnosu na obveze iz EU Direktive, jer se njome zaštita jamči samo u građanskim ili trgovačkim pravnim zahtjevima ili sudskim postupcima s prekograničnim implikacijama, dok se predloženim hrvatskim "anit-SLAPP zakonom" pruža zaštita u svim slučajevima, bez obzira na postojanje ili izostanak prekograničnog elementa, naglasila je Vaniček-Fila.
Sastanak u Bernu imao je za cilj olakšati razmjenu informacija među nacionalnim institucijama 30-ak zemalja uključenih u projekt, predstavljen je švicarski nacionalni akcijski plan za sigurnost novinara, a organiziran je i studijski posjet švicarskoj javnoj televiziji SRG, koja u radu iznimnu pozornost posvećuje i edukaciji te promicanju medijske pismenosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
