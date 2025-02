Oporba oštro po novom mandatu dvojice iz Upravnog vijeća HERA-e: “Krajnji bezobrazluk HDZ-a”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatski sabor u četvrtak je raspravljao o listama kandidata za predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), a oporbeni zastupnici kritizirali su dvojicu aktualnih članova koji traže reizbor, jer ih smatraju odgovornima za afere INA i 'plin za cent'.

“Odbor za gospodarstvo u rujnu 2022. godine, kada smo imali aferu INA, jednoglasno je donijelo zaključak prema kojemu bi članovi Upravnog vijeća trebali snositi odgovornost jer je ugrožen interes RH. Ne samo da ne snose odgovornost, nego se sada bez imalo srama kandidiraju za mjesto predsjednika Upravnog vijeća”, rekla je u saborskoj raspravi zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš.

Prosvjedovali zaposlenici Ine: Traže povećanje plaća od 500 eura bruto

Mrak Taritaš govorila je o tadašnjim članovima Željku Vrbanu, Nikoli Vištici i Daliboru Pudiću, koji se nalaze na listi kandidata za novog predsjednika Upravnog vijeća HERA-e.

“HERA je također imala ulogu u aferi ‘plin za cent’. To piše crno na bijelo u nalazu Državne revizije koja joj je dvije godine uzastopce dala negativno mišljenje. Ali to nije problem, mi idemo dalje s istim ljudima”, upozorila je zastupnica Glasa.

Posljednji predsjednik Upravnog vijeća bio je Danijel Žamboki, koji je u jesen 2022. podnio ostavku nakon što je Sabor odbio godišnji izvještaj o radu HERA-e za tu godinu. Daliboru Pudiću istekao je mandat, tako da u Upravnom vijeću od tada sjede tri od predviđenih pet članova, a to su Željko Vrban (zamjenik predsjednika), Nikola Vištica i Alenka Kinderman Lončarević.

Osim njih, kandidati za novog predsjednika Upravnog vijeća su Kristina Čelić, Zlatko Zmijarević, Dario Karlovčan i Damjan Međimorec.

Ahmetović: Na listi ne bi trebao biti ni Damjan Međimorec zbog sukoba interesa

SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović istaknula je da na listi ne bi trebao biti ni Damjan Međimorec zbog sukoba interesa.

Ahmetović: “Nismo mi HDZ da nam u Predsjedništvu sjede uhićeni ljudi. Mi to po kratkom postupku rješavamo”

“Međimorec je zaposlenik Hrvatskog operatora prijenosnog sustava, HOPS, javnog poduzeća specijalno nadziranog od HERA-e, a sad bi on iz HERA-e trebao nadzirati svoje poduzeće u kojemu radi 20 godina”, rekla je.

Ahmetović je ocijenila sramotnim to što Upravno vijeće gotovo dvije i pol godine djeluje u ‘krnjem sastavu’, a tako će i ostati ukoliko se Vrban i Vištica izaberu na novi mandat.

Mandati predsjednika i članova Upravnog vijeća traju sedam godina, uz mogućnost izbora na još jedan mandat. Treći mandat nije moguć, stoga je oporbi sporna ponovna kandidatura Dalibora Pudića, koji je u dva navrata bio član Upravnog vijeća, od 2011. do 2015., te od 2015. do 2022.

“Na Odboru za gospodarstvo čuli smo pojašnjenje državnog tajnika što se tiče kandidata Pudića. On nije konzumirao mandate u cijelosti. Naime, u prvom mandatu imenovan je na kraći period od onog zakonski propisanog”, odgovorila je HDZ-ova Danica Baričević.

Orešković pozvala vladajuće da ponište natječaj

Zastupnica Možemo Sandra Benčić navela je da bi izbor Pudića, baš kao i Međimoreca, predstavljao sukob interesa.

Orešković prozvala Plenkovića zbog nedolaska na inauguraciju: “Ako mu to ego ne može podnijeti…”

”Smatrate li normalnim da eventualni predsjednik istovremeno ima privatnu tvrtku, ”Centar za plin Hrvatske”, koja pruža različite usluge? Vidite li problem koji bi mogao nastati jer HERA, između ostalog, regulira i pitanje plinskog tržišta? ”,pitala je.

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar odgovorio je da Pudić nije vlasnik spomenute tvrtke, već je to Hrvatska stručna udruga za plin.

“On nema nikakav vlasnički odnos. On je tamo zaposlen kao predsjednik udruge. To nije njegova tvrtka, nego je on samo obnašatelj funkcije direktora”, rekao je Špehar.

Dalija Orešković (DOSIP) pozvala je vladajuće da ponište natječaj. ”Ovo je krajnji bezobrazluk HDZ-a prema institucijama. Čitav mandat HDZ-a i Andreja Plenkovića obilježen je uništavanjem regulatornih tijela”, poručila je.

Osim za mjesto predsjednika, Dario Karlovčan, Damjan Međimorec, Kristina Čelić i Zlatko Zmijarević, prijavili su se i za mjesto člana Upravnog vijeća. Na toj listi još su Lahorka Vlajčević, Zoran Begić i Mario Jujnović.

Konačnu odluku donijet će saborski zastupnici tajnim glasanjem.

