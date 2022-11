Šef SDP-a, Peđa Grbin, podsjetio je Plenkovića na obećanja koja je dao. "Obećali ste svašta, realizirali malo toga", rekao je Grbin, podsjetivši na sporost obnove i rast korupcije.

"Dokad ćete širiti laži i podmetati ih pod istinu?", upitao je Grbin.

"Ja mislim da nisu vas izabrali za šefa SDP-a da pola stranke izbacite. Izbacili ste ih pola. I sad vi takav imate zamjerke na nas. I to gle u kojim okolnostima. Mi dobijemo izbore 2016., pobijedimo Milanovića... I sad vi to nama govorite u momentu u kojem, gle čuda, Hrvatska prema EK-u ima rast od 6 posto. To nam govorite u situaciji kada imamo zaposlenih u kolovozu ove godine milijun i 632 tisuće. Kad nam je stopa zaposlenosti na skoro 69 posto, kad nam je stupanj razvoja došao sa 61 na 70. Pa onda to govorite u momentu kad smo mi već digli minimalac sada za iduću godinu skoro na razinu koju smo obećali do kraja mandata", rekao je Plenković pa nabrojao još neke uspjehe Vlade.

Za povredu poslovnika javio se Hrvoje Zekanović, rekavši da je Grbin rekao da će dati udrugama 50.000 kuna koje je dobio kao naknadu za odvojeni život.

Javili su mi se iz udruge, nisu primili nikakav novac, rekao je Zekanović.