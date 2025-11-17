između budve i cetinja
Sačekuša u Crnoj Gori, napadnuti hrvatski navijači
Grupa hrvatskih navijača napadnuta je sinoć na magistralnoj cesti Cetinje - Budva, u mjestu Ugnji. Krenuli su put Podgorice gdje se danas održava utakmica Hrvatske i Crne Gore.
Oglas
Prema neslužbenim informacijama Vijesti.me, navijači su cetinjskoj policiji prijavili da im je na magistralnom putu, nepoznata grupa prepriječila put, nakon čega su im šipkama polomljena stakla i retrovizori na njihovim vozilima.
Iz Uprave policije neslužbeno je rečeno da rade na rasvjetljavanju slučaja i identifikaciji svih sudionika događaja.
Prema najnovijim informacijama koje prenose Pobjeda i RTV Cetinje, napadnuti Hrvati nastavili su put prema Podgorici.
Uz pratnju policije, napustili su Cetinje nedugo nakon 23 sata. Nisu htjeli pred kamere no za Radio Cetinje rekli su da ne osuđuju Crnogorce kao narod i da ih je napala skupina maskirana kapuljačama.
Prema huliganskoj stranici Hooligans.cz, hrvatske navijače napali su crnogorski pripadnici Delija, navijača Crvene Zvezde.
16.11.2025, Montenegro🇲🇪 - Croatia🇭🇷, info before tomorrow match: Delije from Montenegro attacked some Croats and stole two banners, click for more here: https://t.co/y0f98rENn2— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 16, 2025
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/D4FSJbXwPV
Nešto ranije crnogorska policija priopćila je da spremno dočekuje utakmicu Crna Gora - Hrvatska, koja je od strane crnogorskog Nogometnog saveza proglašena utakmicom visokog rizika.
Naveli su da će brojne ulice u ponedjeljak u blizini stadiona u Podgorici, na kojem će se igrati utakmica, biti zatvorene te da će dronovima snimati navijače tijekom i nakon utakmice, i to na stadionu, u okolici i u samom gradu.
U vezi s dolaskom i odlaskom gostujućih navijača, poduzimaju se mjere i radnje koje se odnose na kontrolu osoba na graničnim prijelazima te adekvatnu realizaciju policijskih aktivnosti u vezi s boravkom ovih osoba na našemu teritoriju, priopćili su iz crnogorske policije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas