Hrvatska uskoro preuzima presjedanje skupinom mediteranskih članica EU-a: Želimo sigurnije Sredozemlje

Hrvatska želi prosperitetnije i sigurnije Sredozemlje, a to će biti u fokusu njezina predsjedanja skupinom mediteranskih članica EU-a - MED9, koje počinje u siječnju 2026., rekao je u subotu predsjednik Hrvatskoga sabora na sastanku s predsjednicom Zastupničkog doma španjolskog parlamenta.
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković održao je bilateralni sastanak s Francinom Armengol Socias u okviru samita Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran, priopćeno je iz Sabora.
Tijekom susreta potvrdili su rastuću stratešku važnost mediteranskog područja, a upravo iz zajedničke pripadnosti mediteranskom prostoru proizlazi i snažan interes dviju država za njegov razvoj i napredak u budućnosti. Hrvatska želi vidjeti prosperitetnije, otpornije i sigurnije Sredozemlje, kazao je Jandroković, dodavši kako će upravo to biti u fokusu predstojećeg hrvatskog predsjedanja MED9.
Bilateralni odnosi Hrvatske i Španjolske okarakterizirani su odličnima i prijateljskima, uz kvalitetnu i sadržajnu suradnju u okviru NATO-a i Europske unije.
Jandroković je rekao kako važan dodatni okvir za suradnju dviju država čini Inicijativa triju mora, čiji je Španjolska strateški partner. Čelnicu Zastupničkog doma španjolskoga Kongresa pozvao je na parlamentarni samit te Inicijative, koji će se u ožujku sljedeće godine održati u Zagrebu.
Vrlo dobrom ocijenjena je i gospodarska suradnja dviju država, uz trgovinsku razmjenu od gotovo milijardu i pol eura u 2024. godini. U području energetike i znanosti, predsjednik Sabora posebno je istaknuo međunarodni znanstveni projekt IFMIF–DONES, odnosno gradnju infrastrukturnog centra namijenjenog testiranju materijala za buduće fuzijske reaktore. Taj projekt, u kojem su Španjolska i Hrvatska zemlje partneri, otvara globalno značajne tehnološke, industrijske i znanstvene prilike.
Jandroković je zahvalio Armengol Socias na kontinuiranoj španjolskoj potpori na hrvatskom putu prema članstvu u OECD-u, stoji u priopćenju Ureda predsjdnika Sabora.
