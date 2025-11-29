Hrvatska uskoro preuzima presjedanje skupinom mediteranskih članica EU-a: Želimo sigurnije Sredozemlje

Vrlo dobrom ocijenjena je i gospodarska suradnja dviju država, uz trgovinsku razmjenu od gotovo milijardu i pol eura u 2024. godini. U području energetike i znanosti, predsjednik Sabora posebno je istaknuo međunarodni znanstveni projekt IFMIF–DONES, odnosno gradnju infrastrukturnog centra namijenjenog testiranju materijala za buduće fuzijske reaktore. Taj projekt, u kojem su Španjolska i Hrvatska zemlje partneri, otvara globalno značajne tehnološke, industrijske i znanstvene prilike.