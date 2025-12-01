bez antifašizma bila bi fiume
SDP o Rinčić: Rijeka zaslužuje više od ispraznih parola i relativizacije povijesti
SDP Rijeke oštro je napao gradonačelnicu Ivu Rinčić u osvrtu na izjave nakon incidenta na prosvjednom antifašističkom skupu gdje su maskirani huligani bacali pirotehniku na okupljenje. Stranka se obrušila na gradonačelnicu optužujući je za povijesni revizionizam, politički oportunizam, licemjerje i izbjegavanje odgovornosti.
U priopćenju poručuju kako je “skandalozno i zabrinjavajuće” izjednačavati ustaški pozdrav s antifašističkom simbolikom te tvrde da Rijeka zaslužuje “dosljedno i odgovorno vodstvo, a ne isprazne parole”.
U nastavku slijedi prioćenje SDP-a.
"Bez antifašizma, Rijeka bi danas bila Fiume i ne bi bila dio RH"
"Skandalozno je i duboko zabrinjavajuće slušati relativizaciju najmračnijih dijelova naše povijesti od strane gradonačelnice Ive Rinčić. Stavljati u isti koš zločinački režim koji je uzvikivao “Za dom spremni”, predao Rijeku talijanskim fašistima i ostavio grad u mraku – s petokrakom pod kojom je Rijeka oslobođena i vraćena Hrvatskoj – nije povijesni stav, nego opasna demagogija.
Bez antifašističkog otpora ovaj bi grad danas nosio naziv Fiume, i ne bi bio dio Republike Hrvatske.
Umjesto povijesnog revizionizma, gradonačelnica je na jučerašnjem antifašističkom skupu trebala biti uz svoje sugrađane – one koje su napadali maskirani huligani i koji su trpjeli nasilje pred vlastitom djecom. Od nje se s pravom očekivalo da od MUP-a zatraži jasno očitovanje o poduzetim mjerama i identifikaciji počinitelja, a ne da ponavlja unaprijed pripremljene mantre premijera Plenkovića. Sve to je još šokantnije uzimajući u obzir incident koji se dogodio na Zametu samo nekoliko tjedana ranije.
Antifašizam nije samo prošlost, on je naša sadašnjost i budućnost. Borba protiv mržnje, agresije, nasilja i zla. Jučer smo na jednoj strani imali agresiju i mržnju, a na drugoj mirne građane koji se protive takvom razmišljanju i postupanju. Gradonačelnica ne želi odlučno stati na stranu napadnutih, neagresivnih, onih koji ne mrze. Time šalje poruku kakvo joj je ponašanje poželjno što je izrazito zabrinjavajuće i opasno.
Ljevičarka u koaliciji s MOST-om
Posebno je licemjerno što se gradonačelnica deklarira kao ljevičarka, a politički koalira s MOST-om – strankom koja otvoreno njeguje revizionističke stavove. Istodobno surađuje i s listom Marka Filipovića, čiji su stavovi izrazito lijevi i čiji su vijećnici bili na jučerašnjem antifašističkom skupu. Takva kombinacija nema nikakvu ideološku logiku, osim ako je jedina logika osobni interes i očuvanje vlastite pozicije. To nije odgovorna politika – to je prazna kalkulacija. Politika bez ikakvog stava o ključnim pitanjima.
Takva ispraznost vidi se i u načinu na koji vodi grad: od ignoriranja komunalnih problema, preko upravljačkih propusta, pa sve do opsesije smjenama i razrješenjima. Čak je i skupo plaćeni PR – angažiran bez javnog natječaja i koji se plaća javnim novcem– uspio proizvesti priopćenje toliko loše da je nanijelo više štete nego koristi.
Nažalost, sve to stvara sliku gradonačelnice koja se oslanja više na demagogiju umjesto na sadržaj, koja izbjegava odgovornost umjesto da je preuzme, i kojoj je važnija politička pozicija od stvarnih problema ljudi koji u ovom gradu žive.
Rijeka zaslužuje više. Zaslužuje vodstvo koje ima viziju, hrabrost i dosljednost — a ne isprazne parole, relativizaciju povijesti i upravljački kaos", napisali su.
