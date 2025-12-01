SDP o Rinčić: Rijeka zaslužuje više od ispraznih parola i relativizacije povijesti

Umjesto povijesnog revizionizma, gradonačelnica je na jučerašnjem antifašističkom skupu trebala biti uz svoje sugrađane – one koje su napadali maskirani huligani i koji su trpjeli nasilje pred vlastitom djecom. Od nje se s pravom očekivalo da od MUP-a zatraži jasno očitovanje o poduzetim mjerama i identifikaciji počinitelja, a ne da ponavlja unaprijed pripremljene mantre premijera Plenkovića. Sve to je još šokantnije uzimajući u obzir incident koji se dogodio na Zametu samo nekoliko tjedana ranije.