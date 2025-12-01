Otvoreno pismo gradonačelnici Rijeke: "Ono što kažete nije ni slučajno ni bezazleno. Distancirate se od vlastitog grada"

Nel Pavletic/PIXSELL

Riječka gradska vijećnica Ivana Prica Matijaš, predsjednica riječkog Kluba vijećnika SDP-a poslala je otvoreno pismo gradonačelnici Ivi Rinčić. U njemu se osvrće na pojašnjenje gradonačelnice o razlozima zašto se nije htjela priključiti prosvjednom maršu “Ujedinjeni protiv fašizma”, u kojem je došlo i do incidenata od strane maskiranih protuprosvjednika odjevenih u crno. U njemu se osvrće na pojašnjenje gradonačelnice o razlozima zašto se nije htjela priključiti prosvjednom maršu “Ujedinjeni protiv fašizma”, u kojem je došlo i do incidenata od strane maskiranih protuprosvjednika odjevenih u crno.

Njeno pismo prenosimo u cijelosti.

"Poštovana Gradonačelnice,

Vaša izjava da "antifašizam odavno nije ono što sugerira njegovo ime" predstavlja ozbiljan civilizacijski i moralni problem. Nije to samo politički gaf — to je poruka koja direktno hrani revizionizam i relativizira temelj na kojem počiva i Hrvatska i Europa.

Dopustite da budem potpuno jasna:

antifašizam je upravo ono što sugerira njegovo ime — borba protiv fašizma, protiv mržnje, protiv terora.

Sve što danas nazivamo slobodom — od glasačkog listića do slobode govora kojom se i Vi služite — plod je antifašističke pobjede. To nije ideološki „folklor“, nego krvavo izborena civilizacijska linija ispod koje se demokratsko društvo ne smije spustiti.

Antifašizam nije samo povijest

A sada ono što ste u svojoj izjavi potpuno zanemarili:

antifašizam nije samo povijest — on je preduvjet društvenog napretka.

Društvo koje ne shvaća antifašizam kao temeljnu vrijednost nikada neće biti istinski demokratsko, tolerantno, otvoreno i pravedno.

Jer antifašizam znači:

poštovanje različitosti,

obranu ranjivih,

nedvosmisleno suprotstavljanje mržnji,

odbacivanje političkog nasilja,

zaštitu slobode kao najvećeg javnog dobra.

Bez tih vrijednosti društvo ne napreduje — ono stagnira ili nazaduje.

Zato se napredak ne gradi relativizacijom antifašizma nego njegovom dosljednom obranom. Tko to ne razumije, ne razumije ni modernu demokraciju.

Opasna rečenica

Zato je Vaša rečenica opasna.

Ona nije slučajna, nije nespretna i nije bezazlena. Ona je nastavak trenda u kojem se fašizam i antifašizam pokušavaju izjednačiti, svjesno ili nesvjesno, čemu služe upravo ovakve konstrukcije o „dvama ekstremima“. Taj narativ koristi samo onima koji žele da se Hrvatska nikada jasno ne suoči s vlastitom povijesnom istinom.

Građani koji su marširali protiv fašizma nisu bili nikakvi ekstremisti ili jugonostalgičari (pa pobogu, ja sam rođena devedesetih i ne mogu biti nostalgična za državom u kojoj nisam odrasla ili živjela – meni je poznata i bliska Hrvatska).

To su ljudi koji vide da društvena klima klizi u opasnom smjeru, da se mržnja normalizira, da se ustaški pozdrav relativizira i da se simboli fašizma sve češće pojavljuju bez posljedica. Oni su na ulicama bili zato što osjećaju da šutnja više nije opcija.

I zato je posebno bolno da se gradonačelnica Rijeke, grada koji je povijesno stao protiv fašizma, odlučila distancirati od vlastitog grada.

Da se povijesna istina zamjenjuje „neutralnošću“, a neutralnost opravdava izjavama koje izopačuju značenje antifašizma.

Delegitimizacija antifašističkog otpora je prozirna i nedostojna funkcije koju obnašate. Gradonačelnice, znajte sljedeće:

Kada kažete da antifašizam više nije ono što sugerira njegovo ime, Vi udarate u sam temelj identiteta ovog grada i ove zemlje.

I zato ćete svaki put čuti glas onih koji to neće dopustiti.

Ne zbog nostalgije, ne zbog ideologije, nego zato što dobro znamo kamo vodi relativizacija fašizma i kamo vodi šutnja.

Rijeka će ostati antifašistički grad i bez Vas.

A mi, ljevičari, građani i antifašisti, ostat ćemo dovoljno glasni da se više nikada ne ponovi vrijeme u kojem je trebalo hrabrosti reći da je fašizam zlo”, napisala je Prica Matijaš, a prenosi Novi list.