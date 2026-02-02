Hrvatska Vlada i Hrvatski rukometni savez preuzeli su organizaciju svečanog dočeka za naše rukometaše koji su u nedjelju osvojili brončanu medalju.
Prvo je doček, podsjetimo, u organizaciji HRS-a i Grada Zagreba bio najavljen za danas u 15 na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, no ubrzo je otkazan jer su rukometaši tražili nastup Marka Perkovića Thompsona, na što Grad Zagreb nije pristao.
Nakon objave da Vlada organizira novi doček, oglasio se SDP.
"Plenković nije normalan. Ovo nema baš nikakve veze sa sportom, ovo je državni udar radikalne i desne Plenkovićeve vlade na lokalnu samoupravu. Svaka čast sportašima na bronci, to je ogroman uspjeh, no sve to je pokvario Plenković koji u prvi plan gura jednog izvođača kojeg stavlja iznad cijele nacije. Inače, što se tiče dotičnog izvođača, da je s njegove strane bilo stvarnog poštovanja prema igračima i navijačima, Thompson bi uzeo gitaru, dočekao rukometaše u zračnoj luci i otpjevao im tu jednu pjesmu. SDP poručuje: budi normalna Hrvatska!".
Sve oko dočeka rukometaša pratimo OVDJE.
