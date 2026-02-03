SDP potvrdio razlaz s glasnogovornikom. De Vrgna: "O bivšima sve najbolje"

SDP

SDP je potvrdio u utorak da je prekinuo suradnju s glasnogovornikom Adrianom De Vrgnom na inicijativu SDP-a.

De Vrgna je u utorak po pisanju Jutarnjeg lista potpisao dokument o raskidu radnog odnosa nakon probnog roka.

"Otkaz dobio nisam, a o bivšima sve najbolje", naveo je De Vrgna na svojim društvenim mrežama.

Nije službeno poznato zašto je raskinuta suradnja, no u medijima se neslužbeno spominje navodni incident u noćnom klubu proteklog vikenda.

Politički reporter i televizijski voditelj Adrian De Vrgna preuzeo je dužnost glasnogovornika i direktora komunikacija SDP-a početkom prosinca 2025. godine.

Zasad nije poznato, tko će De Vrgnu naslijediti na mjestu glasnogovornika.