Sedam koraka od autoškole do vozačke dozvole: Što sve treba obaviti i koliko košta

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) u Hrvatskoj je 2023. godine bilo 2.554.524 registriranih cestovnih vozila. Od toga je registriranih osobnih vozila bilo 1.910.131 .

Mnoga kućanstva imaju više od jednog automobila, ali je i više ukućana u njima osposobljeno za upravljanje vozilima. Prema podacima DZS-a, u Hrvatskoj je 2,36 milijuna vozača.

A da biste legalno bili vozač potrebno je imati vozačku dozvolu. Put do vozačke dozvole u Hrvatskoj nije ni kratak ni jeftin. Čak se u nekim usporednim analizama došlo do zaključka da je u Hrvatskoj najzahtjevniji put do vozačke dozvole.

Donosimo ovdje svaki korak puta od autoškole do vozačke dozvole te koliki su troškovi svakog tog koraka, uzimajući u obzir polaganje onog najčešćeg vozačkog ispita – za vozila B kategorije. Točnije, za motorna vozila najveće dopuštene mase do 3.500 kilograma i s najviše osam putničkih sjedala. Ili posve jednostavno – za automobile, mopede, quadove (ako nisu teži od 750 kilograma) i traktore mase do 3.500 kilograma.

1. Liječnički pregled

Prije upisa u autoškolu potrebno je pribaviti liječničko uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozilom. Liječnički pregled obavlja se u ordinacijama medicine rada ili prometne medicine, a cijena se razlikuje od ordinacije do ordinacije. Dobiveno liječničko uvjerenje vrijedi neograničeno, ali prilikom preuzimanja vozačke dozvole u nadležnoj policijskoj upravi, ono ne smije biti starije od 15 mjeseci.

Cijena pregleda: 30 – 55 eura

2. Upis u autoškolu

Prilikom upisa u odabranu autoškolu polaznik sklapa Ugovor o osposobljavanju kandidata za vozača. Za upis za B kategoriju polaznik mora bit star najmanje 17 i pol godina.

Cijena se razlikuje od autoškole do autoškole i od grada do grada. U onim najvećima, Zagrebu i Splitu, cijena je niža jer je više autoškola, a time je veća konkurencija, Cijene se kreću u rasponu od 700 do 1.500 eura, a najčešće su oko 900 eura.

Cijena obuke u autoškoli: 700 – 1.500 eura

3. Teorijska nastava

U autoškoli polaznici pohađaju predmet Prometna pravila i sigurnosni propisi u trajanju od 30 nastavnih sati.

Nakon odslušanih 30 sati teoretske nastave u autoškoli slijedi ispit iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila. Bez položenog teorijskog ispita nije moguće započeti praktično osoposobljavanje za upravljanje vozilom. Ispit se polaže u najbližem ispitnom centru Hrvatskog autokluba (HAK).

Cijena ispita: 19,58 eura

4. Praktična nastava (Upravljanje vozilom)

Potom je na redu praktična obuka, odnosno nastavni predmet Upravljanje vozilom u trajanju od najmanje 35 nastavnih sati. U dogovorenim terminima polaznik prolazi obuku iz vožnje s instruktorom.

5. Tečaj prve pomoći

Tijekom praktičnog dijela nastave u autoškoli, svi polaznici moraju odslušati predavanja i iz predmeta Pružanje prve pomoći u trajanju od devet nastavnih sati. Ta predavanja obično provode gradska društva Crvenog križa ili ovlaštene zdravstvene ustanove. Nakon odslušanih predavanja slijedi ispit iz prve pomoći čije polaganje je uvjet za izlazak na ispit upravljanja vozilom u autoškoli. Tečaj i ispit prve pomoći u pravilu nisu uključeni u cijenu autoškole pa ih polaznici moraju sami platiti. Ispiti se polažu u ispitnim centrima Hrvatskog autokluba

Cijena tečaja: 59,73 eura

Cijena ispita: 15,76 eura

6. Završni ispit upravljanja vozilom

Vrhunac za svakog polaznika autoškole je izlazak na završni ispit iz upravljanja vozilom. Za izlazak na završni ispit za upravljanje vozilom B kategorije polaznik mora imati najmanje 18 godina starosti. Ispit se sastoji od dva dijela. Prvi se polaže na prometnom poligonu, a drugi vožnjom u gradskom prometu i na cestama izvan naselja. Ispit provode ispitivači HAK-a u nazočnosti instruktora vožnje.

Nakon položenog ispita iz upravljanja vozilom, ovlašteni ispitivač izdaje Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu čime polaznik postaje vozač.

Cijena ispita iz upravljanja vozilom: 31,35 eura

Cijena ispitnog sata i korištenja poligona: 34 eura

U slučaju pada na ispitu upravljanja vozilom, za ponovni izlazak na ispit polaznik opet mora platiti te 120 eura autoškoli za najmanje tri dodatna sata i ponovni ispitni sat.

7. Vozačka dozvola

Na koncu, novopečeni vozač u policijskoj upravi podnosi zahtjev da mu se izda vozačka dozvola. Pritom mora uz Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima (ne starije od 15 mjeseci) priložiti i dokaz o svome identitetu, fotografiju veličine 35×45 mm i dokaz o uplati odgovarajućeg iznosa na račun državnog proračuna, a za trošak izrade vozačke dozvole. Taj iznos ovisi o željenoj brzini postupka izrade dozvole.

Cijena redovnog postupka (30 dana): 20,04 eura

Cijena ubrzanog postupka (3 dana): 26,54 eura

Cijena žurnog postupka (24 sata): 59,73 eura

Zbroje li se svi spomenuti troškovi, najniži i najviši, cijena postanka vozačem od upisa u autoškolu do izdavanja vozačke dozvole u rasponu je od 910 i 1.775 eura, u prosjeku oko 1.340 eura.

