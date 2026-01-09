Sela oko Knina peti dan bez struje: "Situacija na terenu i dalje je teška, teško da će se danas doći do opskrbe"

Zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, dio stanovnika kninskog područja od ponedjeljka je bez električne energije. Uglavnom je riječ o prigradskim naseljima i susjednim općinama.
Sve raspoložive ekipe HEP-a još uvijek su na terenu. Uz pomoć vatrogasaca i kooperanata rade na otklanjanju kvarova na dalekovodima.
Zapovjednik županijske Vatrogasne zajednice Darko Dukić, kazao nam je danas da je situacija dosta teška od Knina prema Strmici.
"Sela na tom dijelu nemaju električnu energiju, vatrogasne snage i djelatnici HEP-a pokušavaju se probiti, čiste pruge dalekovoda i pokušava se uspostaviti električna energija. Uvjeti na terenu su dosta teški. Najteže je od Komalića prema Strmici, teren je težak, ide se, prave se i određeni mostovi da se može proći, vidjet ćemo što se može napraviti. Teško da će se danas doći do opskrbe električnom energijom na tom prostoru", kazao nam je Dukić.
Uskoro opširnije...
