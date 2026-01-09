Sela oko Knina peti dan bez struje: "Situacija na terenu i dalje je teška, teško da će se danas doći do opskrbe"

"Sela na tom dijelu nemaju električnu energiju, vatrogasne snage i djelatnici HEP-a pokušavaju se probiti, čiste pruge dalekovoda i pokušava se uspostaviti električna energija. Uvjeti na terenu su dosta teški. Najteže je od Komalića prema Strmici, teren je težak, ide se, prave se i određeni mostovi da se može proći, vidjet ćemo što se može napraviti. Teško da će se danas doći do opskrbe električnom energijom na tom prostoru", kazao nam je Dukić.