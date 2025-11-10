kritike gradonačelniku
Selak Raspudić traži ispriku Tomaševića zbog odlaska predstavnice Grada na izložbu o Medakoviću
Nezavisna gradska zastupnica Marija Selak Raspudić poručila je kako je neprihvatljivo bilo kakvo koketiranje s totalitarnim režimima kao i da bilo tko prosvjeduje zamaskiran, to je uvijek poruka straha i prijetnje jer ako je nešto argumentirano treba ga izraziti svojom licem i imenom.
Građane koji se žele otvoreno pobuniti protiv djelovanja vlasti pozvala je da to čine otvoreno. "Neka to čine sa službenim oznakama RH i svojim licem i onim što doista jesu", rekla je Selak Raspudić na konferenciji za novinare u ponedjeljak.
"Očekujemo ispriku gradonačelnika Tomaševića jer je na izložbu koja veliča djelo osobe koja je koautor memoranduma SANU i koja je potpisnik pisma potpore Karadžiću, poslao svoje institucionalne predstavnike, pročelnicu Gradskog ureda za kulturu kao i pojedine gradske zastupnice", poručila je referirajući se na izložbu o Dejanu Medakoviću otvorenu u Srpskom kulturnom centru u sklopu Dana kulture Srba.
Je li to Zagreb koji je tolerantan i uključiv i poštuje Ustav RH i koji zna vrijednosti Domovinskog rata, upitala je. Jedno su izložbe koje se održavaju, a drugi kada zagrebački gradonačelnik daje institucionalnu potporu takvim projektima, poručila je Selak Raspudić.
Ako to ne učini postavit ćemo pitanje promovira ili velikosrpsku ideologiju ili s obzirom na službene dokumente nove ljevice s kojom je politički neodvojiv, također smatra da je Domovinski rat mit i negira temeljne ustavne vrijednosti i time stranku Možemo svrstava izvan Ustava, najavila je.
Podsjetila je da to čini ista gradska vlast koja je najavila mijenjanje naziva ulica zbog "ustaškog simpatizerstva" pri čemu nisu bile bitne službene presude hrvatskih sudova niti kulturno djelovanje tih osoba. Nama je neprihvatljiva takva politika gradske vlasti i s obzirom na osjetljivost mjeseca studenog očekujemo službenu ispriku svim građanima Zagreba, poručila je Selak Raspudić.
Treba, kaže, smiriti tenzije i hladne glave promotriti neobičan slijed događaja u proteklom tjednu.
Hrvatska se u Domovinskom ratu izborila za svoje znakovlje i službene pozdrave i pozvala građane da prosvjeduju koristeći ih, jer bilo kakav drugi izraz nezadovoljstva za njih znači autogol. Neprihvatljivo je da itko prosvjeduje zamaskiran, jer je to uvijek poruka straha i prijetnje i da se nešto skriva. Ako je nešto argumentirano, utemeljeno i opravdano treba ga izraziti svojom licem imenom i prezimenom, poručila je.
Jedino tako će poruka biti jasna i nedvosmislena, naglasila je i dodala da je bitno da se na nasjeda na provokacije.
Najavila je aktualiziranje rješavanja gradskih problema, neuređenih gradskih tržnica i prostora Medike u kojem se dopušta se izvaninstitucionalno djelovanje te traži da se o tome gradonačelnik Tomašević očituje i taj prostor konačno vrati u okvire pravnog djelovanja. Takve osobe i projekti ne mogu dobivati eksponencijalnu potporu grada jer je to potpuno neprihvatljivo, takvi su prostori postali sigurnosna ugroza, poručila je.
