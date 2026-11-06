"u kontaktu smo"
Hrstić: Nema zastoja u radu KBC-a Sestre milosrdnice, bolnica razgovara s radiolozima
Ministrica zdravstva Irena Hrstić ponovno je u petak istaknula da nema zastoja u radu KBC-a Sestre milosrdnice nakon što je odlazak iz bolnice najavilo devet radiologa zbog izbora nove predstojnice Dijane Zadravec, dok iz bolnice poručuju da nastavljaju razgovore s nezadovoljnim radiolozima.
Oglas
Zadravec je nedavno ponovno izabrana za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, s čijeg je čela smijenjena 2021. godine. Njezin je izbor izazvao nezadovoljstvo dijela radiologa, od kojih je osam podnijelo zahtjeve za odlazak iz bolnice, a mediji su danas objavili da odlazi i deveti. U bolnici kažu da žalbeni rok na odluku o izboru nove predstojnice traje do četvrtka, 12. studenoga.
Komentirajući situaciju u KBC-u Sestre milosrdnice, ministrica je istaknula da je provođenje natječaja za izbor predstojnice u nadležnosti bolnice te da ga ne može komentirati dok traje žalbeni rok.
„Meni kao ministrici jako je važno da se zdravstvene usluge pružaju. U kontaktu sam s upravom bolnice i potvrđeno mi je, i jučer i jutros, da nema nikakvih naznaka prepreka ni zastoja u radu s pacijentima”, rekla je Hrstić novinarima u KBC-u Rijeka.
Naglasila je da uprava bolnice mora osigurati redovito funkcioniranje ustanove, zakonitost svih postupaka i dobre međuljudske odnose.
„Svaki natječaj koji se provodi treba uvijek izabrati najstručniju osobu”, rekla je Hrstić, dodajući da izabrana osoba ima obvezu pridonositi dobrim međuljudskim odnosima i kontinuitetu pružanja zdravstvenih usluga.
Na pitanje hoće li Ministarstvo zdravstva iskoristiti svoje zakonske ovlasti i preispitati natječajni postupak, odgovorila je: „Kao i prema svim prethodnima, a i budućima.”
Bolnica nastavlja razgovore s nezadovoljnim liječnicima
Iz KBC-a Sestre milosrdnice danas su priopćili da bolnica redovito funkcionira te da se svi planirani pregledi, dijagnostički i terapijski postupci odvijaju prema utvrđenom rasporedu.
„Za pacijente se u ovom trenutku ništa ne mijenja, a svi planirani pregledi, pretrage i zahvati odvijat će se nesmetano, prema predviđenom rasporedu”, poručili su, istaknuvši da i Klinika za tumore nastavlja redovito raditi.
Uprava KBC-a nastavlja razgovore s liječnicima koji su iskazali nezadovoljstvo, s namjerom postizanja dogovora.
„Sigurni smo da se otvorena organizacijska pitanja mogu riješiti dijalogom i međusobnim uvažavanjem, na dobrobit zaposlenika, KBC-a i njegovih pacijenata”, navode u priopćenju.
Bolnica istodobno poduzima organizacijske i kadrovske mjere kako bi osigurala pravodobno i sigurno pružanje zdravstvenih usluga. Prioriteti su očuvanje stručnih timova, stabilan rad i zdravstvena skrb bez prekida.
Među devet liječnika koji su najavili odlazak šestero ih je s Klinike za tumore, a trojica iz Vinogradske, među kojima su dvojica neurointervencijskih radiologa i jedan intervencijski radiolog koji sudjeluje u minimalno invazivnom liječenju tumora bubrega i metastaza.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas