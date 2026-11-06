Hrstić: Nema zastoja u radu KBC-a Sestre milosrdnice, bolnica razgovara s radiolozima

Zadravec je nedavno ponovno izabrana za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, s čijeg je čela smijenjena 2021. godine. Njezin je izbor izazvao nezadovoljstvo dijela radiologa, od kojih je osam podnijelo zahtjeve za odlazak iz bolnice, a mediji su danas objavili da odlazi i deveti. U bolnici kažu da žalbeni rok na odluku o izboru nove predstojnice traje do četvrtka, 12. studenoga.