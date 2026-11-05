Kaos u jednoj od najvećih hrvatskih bolnica: Osam liječnika odlazi, među njima i ključni stručnjaci

"Ovo je izravan napad na zdravstveni sustav i na sigurnost pacijenata. Jer vraćanje Dijane Zadravec na čelo klinike, unatoč masovnom buntu, dokaz je ignoriranja struke i interesa onih najranjivijih, naših pacijenata. Tako, dok se političke igre odigravaju u redovima, pacijenti ostaju taoci, suočeni s odgodama pretraga, produljenim listama čekanja. Naravno da ovo nije samo administrativni propust, već i ugrožavanje prava na pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu skrb, a za to netko apsolutno mora odgovarati", upozorila je Jasmina Karačić, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.