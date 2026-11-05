PROBLEMI U VINOGRADSKOJ
Kaos u jednoj od najvećih hrvatskih bolnica: Osam liječnika odlazi, među njima i ključni stručnjaci
U zemlji kojoj kronično nedostaje liječnika, iz jedne od najvećih hrvatskih bolnica odlazi čak osam radiologa. Povod je ponovni izbor Dijane Zadravec na čelo radiologije u KBC-u Sestre milosrdnice, s kojeg je smijenjena prije pet godina.
Među liječnicima koji su zatražili odlazak nalaze se i stručnjaci ključni za liječenje onkoloških pacijenata i osoba s moždanim udarom. Iz bolnice uvjeravaju da pacijenti nisu ugroženi, no struka upozorava na ozbiljne posljedice.
Ponovni izbor Dijane Zadravec na čelo radiologije izazvao je nezadovoljstvo među liječnicima KBC-a Sestre milosrdnice. Zahtjeve za prestanak radnog odnosa podnijelo je šest od devet radiologa Klinike za tumore, u kojoj se obavlja oko 40 posto svih operacija raka dojke u Hrvatskoj, te dvojica neurointervencijskih radiologa koji sudjeluju u zbrinjavanju pacijenata s moždanim udarom.
Iz KBC-a Sestre milosrdnice potvrđuju da su zahtjeve za odlazak podnijela osmorica specijalista, ali ističu da zdravstvena skrb zasad nije ugrožena.
"U KBC-u Sestre milosrdnice zaposleno je ukupno 43 specijalista radiologije i 16 specijalizanata. Osam specijalista radiologije podnijelo je zahtjeve za prestanak radnog odnosa. Klinika za tumore radi redovito, a svi dijagnostički i terapijski postupci trenutačno se odvijaju prema planu te pružanje zdravstvene usluge pacijentima nije ugroženo", poručili su iz bolnice.
Međutim, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika Ivana Šmit upozorava da će odlazak specijaliziranog kadra neizbježno utjecati na kvalitetu zdravstvene skrbi.
"Naravno da neće biti ugroženo funkcioniranje službe, ali kvaliteta zdravstvene skrbi koju će pružiti KBC više neće biti ista. Radi se o dva neurointerventna radiologa koja se ne može samo tako nadomjestiti jer takav kadar ne postoji unutar samog KBC-a", upozorila je Šmit.
Dijana Zadravec smijenjena je s čela Zavoda 2021. zbog teško narušenih međuljudskih odnosa i odljeva kadra. Pet godina poslije ponovno je izabrana na istu funkciju, što je izazvalo nove reakcije zaposlenika. Iz bolnice zasad ne komentiraju pojedinosti izbora jer žalbeni rok još traje.
Situaciju je komentirala i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja vjeruje da je rješenje moguće pronaći razgovorom.
"Uprava bolnice kontinuirano razgovara s tim liječnicima i nastoji pronaći rješenje. Svaki problem treba riješiti dijalogom. Oni su u razgovoru, razlažu koji su razlozi i koja su potencijalna rješenja i ja vjerujem da će do toga doći", izjavila je Hrstić.
Ponovna eskalacija
Ipak, ostaje otvoreno pitanje kako je Zadravec ponovno izabrana na rukovodeću funkciju unatoč ranijim pritužbama i upozorenjima Hrvatske liječničke komore (HLK).
Iz HLK-a podsjećaju da su još 2021. godine upozoravali na ozbiljne upravljačke probleme u Zavodu, a sada ponovno svjedoče eskalaciji sukoba.
"Pet godina kasnije pratimo ponovno eskalaciju problema u istom Zavodu potaknutih posljednjim kadrovskim rješenjima. Smatramo da se odluke o rukovodećim mjestima u bolnicama ne bi smjele donositi zanemarujući stručnost, organizacijske i upravljačke sposobnosti kandidata, stavove liječnika koji u tim organizacijskim jedinicama rade, kao i relevantne sudske presude", poručili su iz HLK-a.
Šmit smatra da je odluka o ponovnom izboru Zadravec teško razumljiva s obzirom na ranije probleme u Zavodu.
"Da se radi o privatniku koji treba ponovno zaposliti osobu koja mu je rasturila kolektiv, teško da biste našli osobu, koja god domena bila, koja bi se odlučila na takav potez. Potez je u najmanju ruku neobičan i o njemu se treba izjasniti KBC Sestre milosrdnice", komentirala je Šmit.
Na hitnu reakciju pozivaju i predstavnici pacijenata, koji upozoravaju da bi odlazak liječnika mogao dodatno produljiti liste čekanja i otežati dostupnost zdravstvenih usluga.
"Ovo je izravan napad na zdravstveni sustav i na sigurnost pacijenata. Jer vraćanje Dijane Zadravec na čelo klinike, unatoč masovnom buntu, dokaz je ignoriranja struke i interesa onih najranjivijih, naših pacijenata. Tako, dok se političke igre odigravaju u redovima, pacijenti ostaju taoci, suočeni s odgodama pretraga, produljenim listama čekanja. Naravno da ovo nije samo administrativni propust, već i ugrožavanje prava na pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu skrb, a za to netko apsolutno mora odgovarati", upozorila je Jasmina Karačić, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.
Ozbiljni kadrovski problemi
Na slučaj se osvrnula i saborska zastupnica Ivana Kekin, koja često upozorava na probleme u zdravstvenom sustavu. Kritizirala je poruku koju ovakve kadrovske odluke šalju liječnicima.
"Ljudi koji imaju teške afere i presude dobivaju radna mjesta i postaju šefovi, a liječnici koji samo žele raditi svoj posao odlaze", izjavila je Kekin.
Žalbeni rok na izbor Dijane Zadravec istječe u utorak. No čak ni njegov završetak neće riješiti problem mogućeg odlaska osam specijalista iz KBC-a Sestre milosrdnice, među kojima su i liječnici čije je znanje teško nadomjestiti. Ako Zadravec ponovno bude imenovana, bolnica bi se mogla suočiti s ozbiljnim kadrovskim problemima, čije bi posljedice u konačnici mogli osjetiti pacijenti.
Više pogledajte u prilogu naše Katarine Plantak.
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