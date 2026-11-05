KOMETIRALA I "ŠMRKANJE"
Hoće li liječnici napustiti Vinogradsku zbog Zadravec? Hrstić otkrila što se poduzima
Ministrica zdravstva Irena Hrstić u četvrtak je izjavila da Uprava KBC Sestre milosrdnice razgovara s liječnicima koji su najavili svoje odlaske nakon što je Dijana Zadravec izabrana za novu predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju i da se traži rješenje.
Komentirajući situaciju u KBC Sestre milosrdnice, Hrstić je istaknula kako Uprava kontinuirano razgovara s tim liječnicima i iznalaze rješenje, dodavši da svaki problem treba rješavati dijalogom.
"Prema mojim informacijama, jer sam kontinuirano u kontaktu s Upravom KBC-a, oni i jesu u razgovoru. Prvenstveno razlažu koji su uzroci njihovog zahtjeva, koja su potencijalna rješenja i ja vjerujem da će do toga doći", poručila je Hrstić. Dodala je kako je najvažnije nastaviti dostupnost i kvalitetu zdravstvene usluge i voditi računa o interesima i sigurnosti pacijenata.
O otkazima zbog Zadravec
Ministricu su novinari i pitali kako je moguće da se na javni natječaj javi osoba koja je s te pozicije smijenjena zbog narušenih međuljudskih odnosa, na što je Hrstić odgovorila da do sljedećeg utorka traje žalbeni rok na natječaj i da ne želi iznositi detalje koji na to mogu utjecati, ali da je vjeruje da će Uprava odgovoriti na sva pitanja nakon što taj rok prođe.
Hrstić je komentirala i da je pitanje za Upravu bolnice činjenica da je u srpnju ove godine za šeficu Zavoda izabrana druga liječnica, pa je natječaj poništen te da su se neki liječnici žalili kako se to dogodilo upravo zbog toga da Zadravec dođe na to mjesto.
Na pitanje je li indikativno da je val otkaza uslijedio nakon što je Zadravec izabrana za šeficu, ponovila je da nije u mogućnosti to komentirati i da žalbeni rok traje do 10. studenog.
"Najvažnija je sigurnost pacijenata, dostupnost zdravstvene usluge, njegov kontinuitet, njegova kvaliteta, a i razlozi nezadovoljstva naših djelatnika, odnosno same ustanove trebaju biti prioritet Uprave za razgovor", poručila je Hrstić.
Novinari su ministricu pitali i što će Ministarstvo učiniti ako Zadravec bude potvrđena i liječnici zaista daju otkaz, jer je i HUBOL tražio angažman Ministarstva, na što je odgovorila da se Ministarstvo rukovodi samo jednom činjenicom.
"To je da pacijentima ne smije biti ugrožena dostupnost, kvaliteta i kontinuitet zdravstvene usluge i da treba zasigurno raditi i rješavati potencijalne probleme u međuljudskim odnosima i nećemo odustati od tog konačnog cilja", rekla je Hrstić.
Robne zalihe
Na pitanje hoće li i kada Ministarstvo zdravstva krenuti u zakonske izmjene kako bi se određeni lijekovi mogli naći u robnim zalihama, jer ih sada nema, odgovorila je kako je to pitanje u nadležnosti Ministarstva gospodarstva.
"Ministarstvo zdravstva po osnovi svojih mogućnosti osigurava dostupnost, tako je bilo osigurano tijekom cijelog covida, pa ćemo se brinuti i u nastavku o tome. Ono što je najvažnije je da su zalihe kao takve dostupne i da su dostupne na siguran način i nije samo pitanje količine zaliha, nego i pitanje njihovog čuvanja. U ovom trenutku to je dostupno, a ako budu potrebne izmjene zakona, to će se isto riješiti", istaknula je Hrstić.
Nije htjela komentirati izjavu dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića koji je rekao da praktički nema institucije u kojoj se ne konzumira kokain, a na pitanje bi li u Ministarstvo uvela testiranje, odgovorila je da svaki ravnatelj zdravstvene ustanove ima apsolutnu obvezu napraviti provjeru, ako sumnja da određeni djelatnik radi pod utjecajem bilo kakvih supstanci. Na jednaki način se radi i za alkohol i za sredstva ovisnosti.
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