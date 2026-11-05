Hoće li liječnici napustiti Vinogradsku zbog Zadravec? Hrstić otkrila što se poduzima

"Ministarstvo zdravstva po osnovi svojih mogućnosti osigurava dostupnost, tako je bilo osigurano tijekom cijelog covida, pa ćemo se brinuti i u nastavku o tome. Ono što je najvažnije je da su zalihe kao takve dostupne i da su dostupne na siguran način i nije samo pitanje količine zaliha, nego i pitanje njihovog čuvanja. U ovom trenutku to je dostupno, a ako budu potrebne izmjene zakona, to će se isto riješiti", istaknula je Hrstić.