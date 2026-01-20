Selak Raspudić: "Veliki i mali Plenković svađaju se tko je odgovoran za blokadu Ustavnog suda"

Saborski zastupnik Maksimilijan Šimrak (HDZ) u utorak je, referirajući se na financiranje udruga u Gradu Zagrebu, kazao da je „nevjerojatna slučajnost“ da se sredstva najviše povećavaju za udruge kojima su osnivači „redom“ članovi stranke Možemo, i to danas viskopozicionirani.
Oglas
„Konkretno, govorim o udruzi Domino i Gordanu Bosancu, koji je zastupnik u Europskom parlamentu iz reda Možemo“, rekao je Šimrak u slobodnom govoru i naveo da ta udruga od 2023., 2024. ima povećanje sredstava s 94 tisuće eura na 228 tisuća eura.
Pritom se zapitao što je ta udruga napravila za građane da toliko dobiva iz zagrebačkog proračuna.
„Umjesto da se rekordni proračun Grada Zagreba koristi za razvoj grada, za konkretne projekte, imamo situaciju u kojoj se stvara sustav u kojem se javnim novcem financira ideološki aparat koji nam onda priča kao je sve super, kako u Zagrebu nema nikakvih problema“, rekao je Šimrak.
Zagrebačku vlast je prozvao da ključne projekte i obećanja, koja je dala na početku mandata, "razvlači" godinama, te naveo da je najbolji primjer za to Jakuševac.
Odlaganje otpada i zatvaranje Jakuševca, Možemo je na početku mandata stavio kao jedan od prioriteta, a danas je to "nula bodova", ništa od toga, kazao je.
Selak Raspudić: Hajdaš Dončić kopira model Andreja Plenkovića
Marija Selak Raspudić (NZ) prozvala je SDP-ova Sinišu Hajdaša Dončića da u pregovorima oko izbora novih ustavnih sudaca unutar oporbe „kopira“ model Andreja Plenkovića.
„Nakon što je Plenković javno razgolitio svoje trgovačke namjere oko Ustavnog suda, Hajdaš Dončić unutar oporbe kopira njegov model, dakle postavlja se prema oporbi onako kako se Plenković postavlja prema cjelini Sabora“, ustvrdila je.
Dodala je i kako Hajdaš Dončić, pristajući na Plenkovićevu trgovačku igru, skuplja mrvice u toj podjeli snaga," sretan valjda što je prvi koji može pokorno sjesti nasuprot njega“.
„Naime, oporbeni 'mini Plenković' je političkom i trgovačkom kalkulacijom probrao po oporbi – prvi red - drugovi iz Možemo, drugi - par manjih partnera (…), a ostali zastupnici, dio smrdi, jer valjda nije ljevica, dio mu je valjda politička konkurencija, dio možda ima lošu kravatu…“, ocijenila je.
Šefa oporbe je prozvala da se na isti način, "kao što Plenković nikoga ne pita i silom nameće što zakonski želi svojom običnom većinom", sada razmeće svojom znatno siromašnijom oporbenom trećinom saborskih zastupnika.
„Posljedica je da se veliki i mali Plenković svađaju tko je odgovoran za blokadu Ustavnog suda, a pravo rečeno, nije da smeta ijednom“, ocijenila je Selak Raspudić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas