Sindikat hrvatskih učitelja neće neće sudjelovati u “štrajku upitne zakonitosti”

Sindikat hrvatskih učitelja (SHU) neće sudjelovati u jednodnevnom štrajku najavljenom za 19. ožujka, koji organiziraju tri sindikata zbog plaća i koeficijenata, rekla je u ponedjeljak predsjednica tog sindikata Sanja Šprem na sastanku Bjelovarsko-bilogorskog sindikalnog povjerenstva.

Šprem je kao glavne razloge nesudjelovanja istaknula nejasne ciljeve i pravnu upitnost štrajka.

“U ovoj lepezi zahtjeva, ova tri sindikata doista ni članovima niti javnosti nisu naveli konkretne razloge. Ciljevi štrajka i njihovi zahtjevi svakim danom nadograđuju se novim zahtjevima. Ovaj štrajk je, stoga, upitne zakonitosti,” izjavila je predsjednica SHU-a.

Prema njezinim riječima, jedini zakoniti dio zahtjeva tri sindikata jest borba za osnovicu s postavljenim zahtjevom od 10 posto, no naglasila je da to pitanje nije isključivo pitanje obrazovnih radnika, već svih zaposlenika u javnim službama.

“Ne možemo sada resetirati pregovore i pritom zanemariti sve ono što smo već postigli, uključujući odluku Vlade o rastu osnovice za 3 posto + 3 posto,” naglasila je Šprem, dodajući da SHU nikada neće voditi svoje članove u štrajkove upitne zakonitosti i s nejasnim ciljevima.

Posebno je istaknula da neki od zahtjeva drugih sindikata, poput odgode modularne nastave ili sistematizacije radnih mjesta u znanosti, uopće ne odnose na zaposlenike osnovnih škola.

“Zašto bi učitelji štrajkali za odgodu modularne nastave? Zašto bi štrajkali za promjene u sustavu znanosti?” zapitala se Šprem.

Mirjana Popić, sindikalna povjerenica SHU BBŽ, osvrnula se na situaciju u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, navodeći da je tek 13 članova izrazilo želju za sudjelovanjem u štrajku unatoč upozorenjima o mogućim pravnim posljedicama.

“Ljudi u našim zbornicama su zbunjeni, prije svega jer dobivaju različite informacije s različitih strana,” istaknula je Popić. Naglasila je da su plaće u obrazovanju danas “relativno dobre” u usporedbi s onima prije 10-20 godina.

“Nećemo sad gledati trend rasta cijena, cijene su rasle za sve i za one s malim plaćama i za one s velikim plaćama. To nezadovoljstvo je možda potaknuto i tim rastom cijena koje ljudi teško podnose, svi ih teško podnosimo, ali mi moramo biti svjesni koliko možemo dobiti,” zaključila je Popić.

