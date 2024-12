Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja: Tragedija je dokaz nebrige

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja šokiran je činom nasilja i istinski suosjeća sa žrtvama tragedije u Osnovnoj školi Prečko i njihovim obiteljima, te ocijenilo da je "ovaj slučaj tragičan dokaz zapostavljenosti i nebrige za sustav obrazovanja".

“Kao građani, roditelji i zagovornici zaposlenih u obrazovanju i znanosti, šokirani smo današnjim činom nasilja i istinski suosjećamo sa žrtvama tragedije u Osnovnoj školi Prečko u Zagrebu i njihovim obiteljima.

Majka napadača: Noćima nismo spavali od straha, a doktor je pustio da mi brinemo o njemu

Nažalost, ovaj slučaj je tragičan dokaz zapostavljenosti i nebrige za sustav obrazovanja i pokazuje da vlast, ali i cijelo društvo, mora početi puno više pažnje posvećivati glasu onih koji već godinama upozoravaju na brojna negativna stanja i trendove u našim školama, a to su učitelji i nastavnici”, naveo je u petak Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, u priopćenju, kojeg su potpisali Predrag Marković, predsjednik Velikog vijeća, Tvrtko Smital, predsjednik Sindikata i Matija Kroflin, glavni tajnik.

Kažu da javni obrazovni sustav počiva na povjerenju građana u ustanove čija je osnovna briga dobrobit djece koju im svakodnevno povjeravamo s uvjerenjem da će ta djeca biti zbrinuta i sigurna.

To povjerenje, koje je, kako ističu, “conditio sine qua non uzajamnog odnosa države i građana”, danas je uzdrmano do temelja.

“Potrebna je hitna reakcija i jasan slijed konkretnih koraka kako bi se to povjerenje povratilo i ovakve tragične situacije u budućnosti prevenirale”, poručili su iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

