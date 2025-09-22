Siniša Kovačić izabran za novog ravnatelja Hine

Kao vanjski suradnik u statusu predavača izvodio je nastavu na Sveučilištu Sjever u Koprivnici i na Hrvatskim studijima u Zagrebu, a viši je predavač na dva veleučilišta te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje je doktorirao 2020. godine na temu "Razvoj novinarstva na mrežnim elektroničkim publikacijama – služenje javnosti ili podilaženje ukusu publike".