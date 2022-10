Podijeli:







Komunikacijski konzultant i informatički stručnjak Marko Rakar gostovao je u Newsroomu i komentirao pljačku INA-e.

“U INA-i se nalazi sve. Tamo su ugovori i zna se po kojoj je cijeni plin prodan. Uvidom u dokumentaciju plinare Istočna Slavonija se može vidjeti po kojim uvjetima su oni prodavali OMS-u. Može se dogoditi da je OMS putem burze taj plin prodao HEP-u, koji se dodatno zadužio kako bi osigurao zalihe za Hrvatsku”, rekao je.

Kako navodi, treba sa zrnom soli prihvatiti sve izjave o trgovini plinom dok se ne iznesu konkretni dokazi. “Očigledno ti ljudi nisu upravljali tim sustavom, pa im ne treba vjerovati niti u ovakvim situacijama. Sve do ove situacije s Ukrajinom trgovina plinom je bila tržišna kategorija. INA je mogla prodati plin kome god je htjela i po kojoj god cijeni hoće. Činjenica je da se može zaključiti da je plin napuštao Hrvatsku”, rekao je.

“Tipični korupcijski mehanizam je situacija u kojoj je netko voljan platiti nešto bitno iznad ili ispod cijene. Osoba u sredini onda neku imovinu može steći povoljnije. Fascinantno je da je jedna umirovljenica bez povijesti financijskih transakcija kontaktira tvrtku iz Švicarske, otkupljuje od njih dugovanja, kako bi to sve prodala firmi na Malti. Onda se postavlja pitanje u kakvom se krug kreće ta gospođa. Radi se doista o impresivnom spletu okolnosti. Postoji i nesretna slučajnost da je njezin sin čovjek koji se bavi plinom”, rekao je.

Kaže da će se USKOK pozabaviti ovim pitanjima. “Teško je za povjerovati da se radi o legalnim transakcijama. Ukupni koloplet daje ružnu sliku koju će biti teško objasniti. Postavlja se pitanje zašto firma s Malte to nije kupila direktno od Švicaraca. Vjerojatno će biti jako zanimljivo vidjeti kako će se objasniti ove transakcije”, rekao je.

“Imalo smo situacije kada su zbog ovakvih stvari padali ministri u Vladi. Sjetimo se Gorana Marića, koji je kupio vilu na moru za simboličnu cifru, kao i ministar Paladina, koji je kupovao potraživanja od IGH za simboličnu cifru. Sve su to već viđeni mehanizmi. Ti ljudi očigledno čitaju iz istog udžbenika”, rekao je.

Komentirao je i poruke s Antikorupcijskog vijeća: “Složio bih se s gospodinom Kovačevićem. JANAF je operater naftovoda i on samo mora preuzeti robu i transportirati je do određene točke. Taj dio mi se čini logičnim. Što se tiče same cijene nafte, mi je nažalost ne znamo, a vjerujem da bi bilo dobro znati je kako bismo je usporedili s tržišnim cijenama. Stvara se dojam da je INA podijeljena kompanija između naftnog i plinskog biznisa, a svatko krade iz svoje teglice”, rekao je.

“INA ostvaruje puno manju dobit od MOL-a, pa je jedan od zaključaka da se krade, a moguće je i da se crpi vrijednost kompanije i pretače u MOL”, rekao je.