Izvor: Robert Anic/PIXSELL

Novinarka Nataša Škaričić komentirala je u Dnevniku N1 televizije slučaj zagrebačke odvjetnice Line Budak koja tvrdi da joj iz Klinike za tumore cijelih sedam mjeseci nisu javili da ima karcinom dojke. Ministar je doveo u pitanje motive pacijentice, a ona mu je ranije na N1 odgovorila kako ima poseban motiv - točno onaj koji mu je, kako kaže, i napisala - ispravljanje grešaka i protokola postupanja. Škaričić kaže da je sustav nevjerojatno bahat i da je nemoralno pokušavati svaliti odgovornost za ovakav propust na pacijente.

“Strašno. Razgovarala sam s gospođom Budak i prije nego je tekst objavljen. Fascinirana sam činjenicom da je Beroš za ovakav propust sustava i najveće klinike za tumore u zemlji zunao puna dva mjeseca i nije odgoovrio pacijentici. I to da on i danas nema odgovor na ključno pitanje: kako je moguće da sedam mjeseci nitko na liniji od labosa do liječnika koji vodi pacijenticu nije uočio da ima patohistološki nalaz koji potvrđuje dijagnozu pacijentice. Ne mogu shjvatiti kako ministar kaže da će vidjeti ima li propusta. Pa za Boga miloga, žena sedam mjeseci nije znala da ima rak, što se tu ima gledati. Da je to stravičan propust, to ne treba ni pitati. Jedna normalna, poštena osoba bi to odmah priznala i ispričala se”, govori Škaričić.

Govoreći o sustavu zdravstva kaže kako je u pitanju “nevjerojatna bahatost”, da su procedure prekomplicirane i da “oni očekuju da pacijenti poznaju te procedure”. “Netko je trebao jasno i glasno definirati što treba raditi. Ne može se prebaciti odgovornost na pacijente, to je nemoralno, grozno je to čuti”, govori.

O poruci koju je Stjepko Pleština poslao Lini Budak noćas Škaričić kaže: “To je ova HDZ-ova ili desničarska retorika, ako ne volite Hrvatsku, otiđite iz nje. To je sad implementirano i u zdravstvu. Osim što je bezobrazno, i to nestvarno bezobrazno, pokazuje i da ne poznaje propise. Gospođa Budak je ima pravo liječiti na teret HZZO-a. I to bi Pleština trebao znati”, kaže Škaričić.

