Sociolog: Lika je ujedinila ljude različitih opredijeljenja

"Ovdje su se okupili ljudi iz različitih motiva, koje ujedinjuje ozbiljnost problema u Lici. Kao i cijeli niz nezadovoljstava. Već je konstantno da se Hrvatska nalazi nisko na ljestvici povjerenja u institicije. Mnogi građani smatraju da ne žive u demokraciji, unatoč formalnim procedurama. Općenito vlada veliko nezadovoljstvo u društvu i imamo veliku spremnost građana da se mobiliziraju, samo je problem tko će to kanalizirati i voditi. U ovom slučaju se tu dogodio most između desnog i lijevo-liberalnog narativa. Čini mi se da je desnici bio veći problem kako ovo adresirati jer su u pravilu ekoaktiviste proglašavali ekoteroristima. Ili Soroševom sektom, kao Možemo u Zagrebu. A sad se moraju naći na istoj strani. I, to je uspješno izvedeno u ovom slučaju."