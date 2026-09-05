prosvjed hodaj za liku
Sociolog: Lika je ujedinila ljude različitih opredijeljenja
Sociolog i izvanredni profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu Kruno Kardov, u specijalnoj emisiji analizirao je prosvjed u Zagrebu.
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"Držali su se dalje od političkih poruka, vjerojatno zbog kritika koje su pristizale uoči prosvjeda. U svakom slučaju, uspjeli su ujediniti razne političke opcije i premostiti jaz između lokalnog i nacionalnog. Možda malo manje vješto jer su redali lokalne inicijative, ali su dali do znanja sa svim tim pričama da je riječ o strukturnom i sistemskom problemu na nacionalnoj razini", kazao je Kardov, koji se u znanstvenom radu bavio zaštitom okolišem i time kako institucije rade na tom planu.
Komentirao je njihov rad u smislu suradnje s građanima i građanskim inicijativama.
"Ovdje su se okupili ljudi iz različitih motiva, koje ujedinjuje ozbiljnost problema u Lici. Kao i cijeli niz nezadovoljstava. Već je konstantno da se Hrvatska nalazi nisko na ljestvici povjerenja u institicije. Mnogi građani smatraju da ne žive u demokraciji, unatoč formalnim procedurama. Općenito vlada veliko nezadovoljstvo u društvu i imamo veliku spremnost građana da se mobiliziraju, samo je problem tko će to kanalizirati i voditi. U ovom slučaju se tu dogodio most između desnog i lijevo-liberalnog narativa. Čini mi se da je desnici bio veći problem kako ovo adresirati jer su u pravilu ekoaktiviste proglašavali ekoteroristima. Ili Soroševom sektom, kao Možemo u Zagrebu. A sad se moraju naći na istoj strani. I, to je uspješno izvedeno u ovom slučaju."
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